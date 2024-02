Spis treści: 01 Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego edukują o niedźwiedziach

02 Pokazali jak wygląda gawra. Tu niedźwiedź spędza zimę

03 Jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem? Leśnicy co roku apelują

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego edukują o niedźwiedziach

Według danych WWF Polska w naszym kraju obecnie żyje ok. 110 osobników niedźwiedzia brunatnego. Zamieszkują one 5 ostoi, czyli obszarów występowania, z czego 80% populacji znajduje się w Bieszczadach. W Tatrach zaś żyje ok. 50-60 niedźwiedzi, ale po stronie Polskiej jest ich tylko kilkanaście w tym regionie.

Rysica Tylka i jej kocięta robią furorę w sieci. „Gatunek, który otarł się o wyginięcie”

Niecodzienny widok w Tatrach. Zwierzę było wielkości psa

Gdzie w Tatrach można wejść z psem? Sprawdź, inaczej mandat uderzy po kieszeni

Górskie schroniska przeżywają oblężenie. Ceny rosną, a chętnych nie brakuje Wchodząc na teren Parków Narodowych, także właśnie Tatrzańskiego Parku Narodowego musimy mieć świadomość możliwości spotkania tego dostojnego ssaka. Spotkania te nie są częste, ale jeżeli już występują, to budzą w turystach wielkie emocje.

Co roku pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego starają się edukować potencjalnych turystów poprzez swoje media społecznościowe w zakresie wiedzy o występujących na terenie TPN-u zwierząt.

Regularnie w mediach pojawiają się apele o niezaczepianie dzikich zwierząt, nierobienie sobie z nimi zdjęć i niedokarmianie ich w żadnym wypadku. Przy okazji pracownicy instruują w swoich wpisach, jak zachować się, gdy spotkamy na swojej drodze wędrówki niedźwiedzia, bo to te zwierzęta mogą budzić największy strach turystów.

Reklama

Pokazując nagrania, na których uwiecznione są niedźwiedzie przebywające na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, pracownicy opowiadają o tych zwierzętach, tłumaczą ich zachowania i zdradzają sekrety niedźwiedziego życia, które przez rzadkie spotkania z turystami, jest dość tajemnicze.

Tym razem na profilu Tatrzańskiego Parku Narodowego pojawiło się niezwykle rzadkie nagranie, pokazujące "niedźwiedzie mieszkanie", czyli gawrę.

Zobacz też: Niedźwiedzia rodzina w Tatarach. Opublikowano wyjątkowe nagranie

Pokazali jak wygląda gawra. Tu niedźwiedź spędza zimę

Gawra jest miejscem zimowego snu niedźwiedzia, gdzie rodzą się także małe niedźwiedzie. To często wykrot, dziura w ziemi lub jaskinia. W takim miejscu często można znaleźć sosnowe gałęzie lub mech i na takim posłaniu niedźwiedź przesypia zimowe miesiące.

W tym roku niedźwiedzie obudziły się wcześnie, bo już w lutym, o czym donieśli pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Korzystając z nieobecności niedźwiedzia w gawrze, pokazali oni, jak wygląda miejsce zimowego snu zwierzęcia, nazywają je właśnie "niedźwiedzim M1".

"Młody samiec po wyjściu nałamał gałęzi i zrobił sobie barłóg - przecież to nic fajnego leżeć bezpośrednio na śniegu i to jeszcze będąc tak głodnym!" - wyjaśniają we wpisie pracownicy TPN, używając słowa "barłóg", czyli właśnie wyłożonego gałęziami miejsca w gawrze, gdzie niedźwiedź śpi.

We wpisie zastrzeżono, że na wejście do niedźwiedziej gawry pracownicy zdecydowali się dopiero po upewnieniu się dzięki systemowi monitorowania niedźwiedzi, że osobnika nie ma w tym miejscu.

To niezwykle ważne, bo zdarzały się już przypadki naruszania niedźwiedziego mieszkania przez turystów zbyt ciekawych życia tych ssaków, co może skończyć się dla człowieka tragicznie.

"Pamiętajcie, to trudny czas dla tych zwierząt, które po okresie snu zimowego i długiego postu szukają pożywienia (padłych w zimie jeleni czy zasypanych lawinami kozic), dlatego tak ważne jest, abyśmy respektowali ich przestrzeń i naturalne potrzeby" - ostrzegają pracownicy TPN-u.

Zobacz też: Niedźwiedź w oku kamery. Niezwykłe nagranie z Tatr

Jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem? Leśnicy co roku apelują

Zdjęcie Jak należy zachować się w momencie spotkania z niedźwiedziem? / 123RF/PICSEL

W internecie jest niestety wiele nagrań i zdjęć, które pokazują bezmyślność turystów przy bliskim kontakcie z dzikimi zwierzętami. Dokarmiane lisy nad Morskim Okiem, głaskane i osaczane sarny i jelenie na szlakach, które kończą się pobodzeniem lub kopnięciem zwierzęcia, to tylko niektóre przykłady. Nie brakuje też właśnie nagrań i zdjęć z niedźwiedziami.

W większości osób zwierzęta te budzą respekt i strach i turyści raczej unikają takiego spotkania. Niestety, są i tacy, którzy z chęcią podejdą jeszcze bliżej zwierzęcia w celu zrobienia sobie z nim wymarzonego zdjęcia.

Co roku pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują, by nie dotykać zwierząt i ich nie dokarmiać. Tym razem także przypomnieli przy okazji publikacji nagrania z gawry, jak zachowywać się w momencie spotkania z niedźwiedziem.

"W przypadku spotkaniu z niedźwiedziem zachowajcie spokój i wycofajcie się. Bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego unikajcie nagłych ruchów i nie podchodźcie, by zrobić zdjęcia, nie rzucajcie też żadnego jedzenia w kierunku zwierzęcia. Podczas wycieczek pamiętajcie o śmieciach - zabierajcie ze sobą wszelkie pozostałości po jedzeniu i wyrzucajcie je w wyznaczonych miejscach poza obszarem Parku" - przypominają pracownicy we wpisie.

Zobacz też: Nocleg w Tatrach za tysiąc złotych. Służby ostrzegają