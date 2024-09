Zenon Martyniuk to niekwestionowana gwiazda muzyki z gatunku disco polo . Mężczyzna swoją karierę rozpoczął pod koniec lat 80. i przez kilkadziesiąt lat swojej scenicznej działalności, zdaniem wielu, osiągnął status legendy.

Martyniuk dzięki ciężkiej pracy pomnaża swój majątek, grając nawet 300 koncertów rocznie i prawdopodobnie ze spokojem może patrzeć w przyszłość, gdy mowa o zabezpieczeniu finansowym. Mimo to Zenon Martyniuk postanowił zadbać o swoją emeryturę i w związku z tym odprowadza do ZUS-u niemałą składkę.

"Ja co miesiąc opłacam składkę w wysokości czterech tysięcy złotych , ale na szczęście na razie sporo koncertuję i nie mam zamiaru iść na emeryturę. Zobaczymy, jak będzie, jak przyjdzie na to czas" - przyznał gwiazdor disco polo w rozmowie z Super Expressem.

Martyniuk dodał, że w przyszłości liczy na świadczenie emerytalne w wysokości ok. 5 tys. zł.

Od marca br. minimalna emerytura w Polsce wynosi 1780,96 zł brutto, natomiast wysokość średniego świadczenia w kraju to niewiele ponad 3400 zł brutto. Takie kwoty z pewnością nie dotyczą mieszkańca Śląska, który co miesiąc pobiera z ZUS emeryturę w wysokości 48 tys. zł. Jak to możliwe?