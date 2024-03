Gdzie zimują nietoperze?

Życie i styl Najcieplejszy luty w historii. IMGW podało szczegóły Nietoperze zimują w stanie hibernacji. Szacuje się, że w Polsce występuje 28 gatunków tych ssaków. Wszystkie upodobały sobie leśne tereny, chociaż zdarza się, że znajdują kryjówki na strychach czy też w szybach wentylacyjnych.

Nietoperze świetnie latają, a w orientacji pomaga im echolokacja. Chociaż wielu odczuwa strach przed nietoperzami, to wbrew pozorom są one niezwykle pożyteczne. Wszystko przez to, że żywią się owadami, a szczególnie upodobały sobie komary.

Jak podają Lasy Państwowe, nietoperze są narażone na wyginięcie. W Polsce wszystkie gatunki znajdują się pod ścisłą ochroną. Leśnicy podkreślają, że wraz z końcem lata rozpoczyna się migracja nietoperzy. Wówczas opuszczają swoje lokum, by znaleźć bezpieczne schronienie na przetrwanie zimy.

Ich kwaterą przejściową mogą być zabudowania zamieszkałe przez ludzi. Na zimę szukają chłodnych miejsc daleko od hałasu, który mógłby zakłócać ich hibernację. Najlepszym rozwiązaniem są dla nich jaskinie. Gdy jednak ich brakuje, przesypiają zimy np. w piwnicach lub studniach.

Przebudzanie się podczas hibernacji negatywnie wpływa na kondycję nietoperzy. Zazwyczaj dzieje się to przez działalność człowieka.

Nietoperze kończą zimowanie

Nietoperze swoje zimowanie powinny zakończyć pod koniec marca. Jak podaje Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, zaobserwowano znacznie wcześniejsze wybudzanie się tych latających ssaków.

W opublikowanym na stronie Lasów Państwowych materiale wskazał informacje dotyczące spisu nietoperzy w zimowych kryjówkach. "Tej zimy sprawdziliśmy 22 zimowiska, większość z nich to jaskinie i sztolnie na terenie lasów, ale są też tunele i forty Twierdzy Przemyśl. Łącznie zliczyłem 998 nietoperzy, najwięcej wśród nich jest podkowców małych i mopków zachodnich, a najliczniejsza kolonia to 315 osobników. Trudno o dokładne porównania, ale trend rosnący, mimo fluktuacji, wydaje się być oczywisty" - stwierdza Tomasz Mleczek ze Speleoklubu Beskidzkiego.

Jak podkreśla Edward Marszałek, po okresie hibernacji nietoperze borykają się z brakiem sił. Zanim nabiorą masy i zdobędą więcej energii, mogą chować się w mieszkaniach oraz innych zabudowaniach blisko ludzi. Tam przez nieuwagę mogą ulec niebezpiecznym wypadkom. "W takich przypadkach nietoperzem najlepiej zaopiekują się chiropterolodzy lub przyrodnicy jednego z ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt. Ich adresy można znaleźć na stronie GDOŚ" - podsumował.