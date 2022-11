Prezydent Joe Biden ułaskawił indyki na Święto Dziękczynienia

Już 24 listopada Amerykanie będą obchodzili Święto Dziękczynienia. Jest to według świeckiej tradycji dzień dziękczynnego podsumowania mijającego roku, dziękowania za plony oraz okazja do spotkania z bliskimi. Jednym z atrybutów tego święta jest indyk, który spożywany jest podczas uroczystego obiadu.

W poniedziałek przed Białym Domem w Stanach Zjednoczonych odbyła się konferencja, w trakcie której prezydent Joe Biden, zgodnie z tradycją, ułaskawił dwa indyki, które nie trafią na stół w dniu Święta Dziękczynienia.



Ułaskawienie indyków przez prezydenta USA

Zdjęcie Chocolate i Chip, czyli indyki ułaskawione przez prezydenta USA / East News

- Chocolate jesteś ułaskawiany, naprawdę jesteś, mówię poważnie - mówił Joe Biden, głaszcząc jednego z ułaskawionych indyków.



Powiedziano mi, że Chocolate uwielbia wylegiwać się na słońcu, z kolei Chip kocha grille i koszykówkę dodał prezydent Joe Biden

Reklama

O co w zasadzie chodzi w tej wymyślnej tradycji związanej ze Świętem Dziękczynienia? Jest to znany zwyczaj, który w Stanach Zjednoczonych sięga czasów Abrahama Lincolna. Miał on w ten sposób uratować życie swojego indyka w 1863 roku na prośbę swojego 10-letniego syna Tada.

Ta coroczna już tradycja została zapoczątkowana w 1989 roku przez prezydenta George'a Busha seniora.

Co się stanie z Chocolate i Chip?

Prezydent Joe Biden oznajmił, że ptaki trafią pod opiekę Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej w Raleigh.

Dodał, że imiona indyków zostały wybrane podczas uczciwego głosowania. - Nie odnotowaliśmy żadnych fałszerstw wyborczych - przyznał żartobliwie podczas konferencji.

***

Zobacz także:

Córka Bogusława Lindy ma nowy plan na karierę! "Wygląda, jakby z Księżyca była"

Wnuczka Bidena wzięła ślub! Uroczystość odbyła się w Białym Domu

Kim jest Weronika Woszczek? Piękna prezenterka zachwyca urodą