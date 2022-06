Produkty, które nie mogą znaleźć się w diecie niemowlaka. Sprawdź listę

Dieta niemowlaka to jeden z fundamentów rozwoju i wzrostu młodego organizmu naszego bobasa. Zdrowa i dobrze zbilansowana dieta powinna być więc oczkiem w głowie każdego odpowiedzialnego rodzica. Pewnie produkty należy z niej wykluczyć, gdyż nie mają pozytywnego wpływu na dziecko, a nawet mogą wyrządzić szkody.

Niemowlakiem nasze dziecko pozostaje przez pierwszy rok swojego życia. Zachodzi wtedy szybki rozwój umysłowy i psychiczny. By w największym stopniu wspomóc te procesy, niemowlakowi należy podawać odpowiednie dla niego pokarmy. Równocześnie przez pierwsze 12 miesięcy w jego diecie pewne produkty w ogóle nie powinny się znaleźć. Przyjrzyjmy się im.



Tych pokarmów nie dawaj niemowlakowi

Niemowlęta nie powinny spożywać cukru. Niezależnie czy jest to cukier biały, trzcinowy, kokosowy, czy też pod postacią różnego rodzaju słodzików. Cukier w diecie może powodować rozdrażnienie i nerwowość u malca, gdyż wpływa na poziom insuliny w ciele. Przed zakupem, warto czytać etykiety produktów takich jak kaszki i kleiki, gdyż niestety w ich składzie możemy trafić na cukier.

Tak jak i cukru, należy również wykluczyć z diety dziecka miód. Może się w nim bowiem znajdować bakteria Clostridium botulinum, powodująca zatrucie pokarmowe. W tak młodym wieku może być ono naprawdę niebezpieczne.



Śledźmy też skład innych produktów spożywczych pod kątem zawartości soli. Nawet tam, gdzie nie wyczuwamy słonego smaku, może znajdować się znaczna ilość tego składnika. Pieczywo, ser, wędliny, soki warzywne, płatki śniadaniowe - wszystkie te pokarmy mogą mieć dużą zawartość soli i dziecko nie powinno ich spożywać.

Niemowlakom nie służy również krowie mleko. Podawanie go dziecku w pierwszym roku jego życia może doprowadzić nawet do tak poważnych powikłań jak krwawienie z jelit. Choć jest doskonałe dla cielaka, to mały człowiek może mieć po nim problemy z metabolizmem, wątrobą, nerkami i śledzioną.

Oczywiście dziecka nie można również poić gazowanymi, słodkimi napojami, zwłaszcza zawierającymi kofeinę. Z menu wyrzuć też należy niepasteryzowaną żywność, a także surowe produkty, takie jak ryby, mięso, jajka. Na swoje pierwsze sushi maluch może spokojnie zaczekać kilka lat.



