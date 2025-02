Jak wynika z badania przeprowadzonego przez The BMJ , dwie profesje zawodowe mają znikomy odsetek zgonów z powodu Alzheimera. Jakie to zawody? Chodzi o kierowców taksówek oraz karetek. Naukowcy upatrują powodów tego stanu rzeczy w specyficznym rodzaju codziennej aktywności umysłowej.

Eksperci ustalili, że ciągły "trening" mózgu poprzez bezustanne analizowanie i przetwarzanie informacji przestrzennych jest jak "tarcza ochronna" przed Alzheimerem. Wydawać by się mogło, że do "chronionej" grupy powinni należeć także inni zawodowi kierowcy, ale ze względu na częste podróżowanie znacznie dłuższymi trasami i częste korzystanie z nawigacji czy radiotelefonu nie angażuje mózgu do tego stopnia, co pamiętanie skrótów w swoim mieście, zapamiętywanie adresów, sposobów dojazdu oraz np. sposobów na skutecznie ominięcie korków.