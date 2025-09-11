Pilny alert sieci Action. Podwyższony poziom promieniowania w produkcie
Sieć sklepów Action wydała pilny komunikat, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży produktów, mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Otóż w akcesoriach do ćwiczeń wykryto podwyższony poziom promieniowania jonizującego. "Natychmiast zaprzestań używania tego produktu" - apeluje Action.
Uwaga na niebezpieczne ciężarki do ćwiczeń z Action
Przedstawiciele sieci sklepów Action poinformowali, że z oferty sprzedażowej pilnie wycofano niektóre ciężarki firmy Via Chassé. Podczas kontroli stwierdzono, że emitują one podwyższony poziom promieniowania jonizującego. Regularne używanie przez dłuższy czas wskazanego produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Ciężarki firmy Via Chassé 10 kg
Numer artykułu Action 3217083
Kod EAN 8714333018244 / 8714333018251 / 8714333018268
Numer artykułu producenta 16018-01
Produkt był sprzedawany od 28.07.2025 do 07.08.2025
Action apeluje do konsumentów
Sieć Action zwraca się do osób, które posiadają produkt wskazany w komunikacie, by natychmiast zaprzestały jego używania. Wadliwy produkt można zwróć go do najbliższego sklepu Action i otrzymać zwrot pieniędzy. Paragon nie jest wymagany.