Uwaga na niebezpieczne ciężarki do ćwiczeń z Action

Przedstawiciele sieci sklepów Action poinformowali, że z oferty sprzedażowej pilnie wycofano niektóre ciężarki firmy Via Chassé. Podczas kontroli stwierdzono, że emitują one podwyższony poziom promieniowania jonizującego. Regularne używanie przez dłuższy czas wskazanego produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Ciężarki firmy Via Chassé 10 kg

Numer artykułu Action 3217083

Kod EAN 8714333018244 / 8714333018251 / 8714333018268

Numer artykułu producenta 16018-01

Produkt był sprzedawany od 28.07.2025 do 07.08.2025

Action wycofuje ze sprzedaży niebezpieczne ciężarki do ćwiczeń INTERIA.PL/Informacja prasowa

Action apeluje do konsumentów

Sieć Action zwraca się do osób, które posiadają produkt wskazany w komunikacie, by natychmiast zaprzestały jego używania. Wadliwy produkt można zwróć go do najbliższego sklepu Action i otrzymać zwrot pieniędzy. Paragon nie jest wymagany.

