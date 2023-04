W tym roku świąteczne dni układają się wyjątkowo korzystnie. 1 maja, czyli Święto Pracy to poniedziałek, Święto Konstytucji 3 Maja - środa, wystarczy więc wykorzystać jeden dzień urlopu, by móc cieszyć się pięciodniowym relaksem.

Oczywiście większości z nas marzy się wypoczynek na świeżym powietrzu. Choć tegoroczna zima okazała się łagodna, miesiące szarugi i temperatur oscylujących w okolicach zera sprawiły, że zatęskniliśmy za długimi spacerami, przesiadywaniem na tarasie czy pracami w ogrodzie. Majówka zdaje się być idealną okazją, by ukoić te tęsknoty. O ile pogoda dopisze.

Reklama

Zobacz również: Czerwcowy długi weekend droższy niż majówka? Polacy chcą na łono natury

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Torzewski o raku: Bliscy przeżywają bardziej, a nikt się nimi nie opiekuje. "Zdanowicz pomiędzy wersami" INTERIA.PL

Zobacz również: Turystyczny hit na mapie Małopolski. Malownicze uzdrowisko ukryte w górach

Prognoza eksperymentalna na maj od IMGW

Zdjęcie Deszcz czy słońce? Sprawdź prognozę pogody na majówkę / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Czechy. Turystyczny hit tuż przy polskiej granicy. Polacy pokochali to miejsce

Jak wyglądają prognozy na początek maja? Odpowiedzi można poszukać na przykład na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kilka dni temu w serwisie pojawiła się "Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na maj 2023 r. - sierpień 2023 r." Zgodnie z jej treścią tegoroczny maj powinien mieścić się w zakresie wieloletniej normy (okres od 1991-2020) pod względem temperatur i opadów. Jedyny wyjątek stanowi północ kraju - na wybrzeżu może być bardziej deszczowo, niż zwykle w maju bywa. Jako miasta, w których spodziewane są ponadprzeciętne opady IMGW wskazuje: Białystok, Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Suwałki i Szczecin. Osoby rozważające majówkę nad Bałtykiem, czy szerzej - na północy Polski - powinny wziąć to pod uwagę.

Jak zaś przedstawiają się temperatury? W maju średnie temperatury w Polskich miastach będą się wahać miedzy ok. 10, a 13 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu Polski (Kraków, Katowice, Opole, Rzeszów Wrocław), najzimniej (nie licząc Zakopanego) na północy (Gdańsk, Koszalin, Suwałki).

Zobacz również: Mariany skradły serca Polaków. Nietypowa atrakcja na polskim wybrzeżu

Pogoda na majówkę. W których zakątkach Polski będzie słonecznie?

Zdjęcie W maju najcieplej będzie na południu Polski / 123RF/PICSEL

Jak zaś przedstawia się prognoza na samą majówkę? W serwisie Pogoda Interia można znaleźć pogodę długoterminową na 45 dni. Posiłkując się nią, sprawdziliśmy przewidywania dla najpopularniejszych polskich miejsc wypoczynkowych.

I tak, w Gdańsku długi weekend zapowiada się całkiem słonecznie. Temperatury będą wahać się od 13 do 18 stopni, jedynie w środę mogą wystąpić burze. Nieco mniej korzystnie przedstawia się sytuacja w Kołobrzegu, Międzyzdrojach i Ustce - tam deszczowe będą dwa ostatnie dni majówki.

Zobacz również: "To było nasze odkrycie". Turyści dosłownie zakochują się w tych miejscach

Kto od morza woli góry, również powinien zaopatrzyć się w pelerynę. W Zakopanem będzie nieco chłodniej niż nad morzem - od 9 do 15 stopni, a opadów można spodziewać się w sobotę i niedzielę (29 i 30 kwietnia) oraz 3 maja. Korzystniej wygląda sytuacja w Szczawnicy, w której będzie nie tylko mniej deszczowo (1-3 maja bez deszczu) ale również cieplej, nawet do 18 stopni. Podobnie wygląda sytuacja w Krynicy Zdroju. Na Dolnym Śląsku zaś (Karpacz, Szklarska Poręba) opadów można spodziewać się we wtorek.

Z tej szybkiej wyliczanki wynika, że na idealnie słoneczną, pozbawioną opadów i chłodu majówkę raczej nie powinniśmy liczyć. Pogoda i w tym roku nie poskąpi nam atrakcji. Jednak zamiast narzekać, może - patrząc na ową "wieloletnią normę" - warto byłoby już się do tego przyzwyczaić?