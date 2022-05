Klienci sklepów Biedronka już dziś mogą zaopatrzyć się w wiele produktów w atrakcyjnych cenach. Niektóre dostępne są dla wszystkich, inne jedynie dla posiadaczy karty Moja Biedronka.

Biedronka na Dzień Matki - kosmetyki w promocji 2+1 Gratis

W dniach 23.06-27.06 wszystkie produkty kosmetyczne marki Garnier, Loreal, Elseve oraz Fructis objęte są promocją 2+1 gratis. Przy zakupie trzech dowolnych kosmetyków z tej puli na jednym paragonie zostanie naliczony rabat o wartości najtańszego z nich.

Promocja w sklepie Biedronka obowiązuje do piątku 27 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

Wyjątkowa promocja w Biedronce - rabat 100 % na voucher

Klienci posiadający kartę Moja Biedronka w dniach 24-06.-26.06 (lub do wyczerpania zapasów) mogą skorzystać z kolejnej wyjątkowej promocji. Obejmuje ona kremy do twarzy, m.in. Eveline i Nivea. Kupując produkty objęte promocją, mogą otrzymać voucher w wysokości ich rzeczywistej ceny, do wykorzystania w sklepie Biedronka w ciągu kolejnych dwóch dni handlowych.

Limit produktów, które można zakupić na jedną kartę wynosi 2 sztuki dziennie.





Biedronka na Dzień Matki - słodkości i kwiaty w atrakcyjnych cenach

Osoby szukające upominku dla dzień matki, znajdą wiele ciekawych propozycji na sklepowych półkach Biedronki. Słodkie bombonierki można kupić poniżej 10 zł. Jak podaje gazetka promocyjna, w tym tygodniu Rafaello dostępne jest w cenie 8,79 zł (a dla posiadaczy karty Moja Biedronka drugie opakowania 52% taniej), praliny Toffife 8,99 zł (drugie 56% taniej), a czekoladki Merci 10,99 zł (z kartą drugie opakowanie taniej aż 62%).

Dzień Matki można świętować również lodami Carte D’or w rożnych smakach - drugie opakowanie za jedyne 1 zł - oraz filiżanką wypitej wspólnie, smacznej kawy - w tym tygodniu w Biedronce wszystkie kawy ziarniste i rozpuszczalne Jacobs są tańsze o 25%.

Idealnym uzupełnieniem tego wyjątkowego dnia będą kwiaty - np. efektowne róże w doniczce w cenie 9,99 zł za sztukę.

Hity cenowe Biedronki - co jeszcze można kupić taniej?

Oprócz prezentów na Dzień Matki, warto również zwrócić uwagę na ofertę produktów do prania. Kapsułki Persil Power Caps, 70 kapsułek są dostępne w bardzo atrakcyjnej cenie 48,99 zł za opakowanie, natomiast żel do prania Persil, wystarczający na 100 (5 l.) prań kosztuje jedyne 46, 99 zł.

Od 23 czerwca z sklepach Biedronka dostępne są również kolorowe trampki z antypoślizgową podeszwą, w cienie 39,99 zł.

Pełną ofertę sklepów Biedronka można znaleźć tutaj.

