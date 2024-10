Jak osoby starsze są traktowane obecnie na rynku pracy? Stereotypy uprzykrzają im życie

Choć mogłoby się wydawać, że młodsze osoby napotykają trudności w znalezieniu pracy, głównie ze względu na brak doświadczenia, starsze pokolenie również zmaga się z problemami z zatrudnieniem. Wbrew pozorom, osoby po 50. roku życia często mają ograniczony wybór ofert pracy, mimo swojego doświadczenia zawodowego. Jednym z głównych wyzwań, z jakimi się stykają, jest dyskryminacja ze względu na wiek, zwana ageizmem. Zjawisko to sprawia, że starsi kandydaci są pomijani w procesach rekrutacyjnych, mimo że często mają bogatsze doświadczenie zawodowe niż młodsi konkurenci.

Dodatkowym problemem są głęboko zakorzenione stereotypy, które sugerują, że starsze osoby są mniej wydajne i wolniejsze w pracy. Uważa się również, że trudniej przyswajają nowe umiejętności lub nie nadążają za zmianami technologicznymi. Te uprzedzenia prowadzą do błędnego przekonania, że starsi pracownicy nie mogą sprostać wymaganiom nowoczesnego rynku pracy. W rzeczywistości ludzie ci często wyróżniają się lojalnością wobec pracodawcy, większą odpowiedzialnością i profesjonalizmem. Ich obecność w zespołach wielopokoleniowych może także wspierać kulturę pracy.

Mimo to wiele firm wciąż kieruje swoje oferty głównie do młodych, „dynamicznych” pracowników, co w praktyce wyklucza osoby starsze z procesu rekrutacji. Ogłoszenia pełne są określeń, które sugerują, że młodość jest kluczową cechą, a wysoki wiek może być postrzegany jako wada. To krzywdzące podejście nie tylko ogranicza możliwości zawodowe starszych osób, ale również pogłębia problem wykluczenia społecznego.

Dyskryminacja to jeden z problemów jaki dotyka emerytów 123RF/PICSEL

Badania udowadniają, z jakimi problemami mierzą się osoby po 50. roku życia

Raport Talend Trends wskazuje, że 44% pracowników doświadczyło dyskryminacji związanej z wiekiem, a szczególnie dotyka to osoby 50+. Ageizm w pracy wynika z negatywnych stereotypów, co ogranicza szanse zawodowe starszych osób. Eksperci, jak Anthony Thompson, podkreślają, że przeciwdziałanie ageizmowi przynosi wiele korzyści, w tym zwiększenie retencji pracowników. Docenieni starsi pracownicy rzadziej opuszczają firmę, a różnorodność wiekowa poprawia kulturę pracy i współpracę. Wielopokoleniowe zespoły lepiej rozwiązują problemy, co sprzyja innowacyjności. Ignorowanie potencjału starszych pracowników marnuje wartościowe zasoby firmy i ogranicza jej rozwój.

Polskie badania, np. z raportu PIE, pokazują, że młodsi kandydaci mają większe szanse na rozmowy kwalifikacyjne. Sformułowania w ogłoszeniach o pracę, jak „młody” i „dynamiczny”, wzmacniają stereotypy przeciwko starszym. Tymczasem starsi oferują lojalność, stabilność i kompetencje, które przyczyniają się do rozwoju firmy. Badania pokazują, że tacy pracownicy często są bardziej zaangażowani w swoje obowiązki. Lekceważenie ich wartości ogranicza rozwój organizacji. Polscy badacze apelują, by pracodawcy zmienili podejście do zatrudniania i promowali różnorodność wiekową.

Gdzie i jak emeryci powinni szukać zatrudnienia?

Osoby starsze w Polsce, które chcą wrócić na rynek pracy lub zmienić zatrudnienie, mogą korzystać z portali internetowych, takich jak: Pracuj.pl, OLX, czy Indeed. Co ciekawe serwis OLX posiada filtr “Zapraszamy seniorów”, co ułatwia emerytom proces rekrutacyjny. Osoby starsze mogą także korzystać z usług agencji pracy tymczasowej lub agencji rekrutacyjnej. Niektóre z nich specjalizują się w pomocy seniorom, np. Randstad. Agencja na swojej stronie internetowej dzieli się poradami dla emerytów. Wyjaśnia, że osoby starsze mogą znaleźć zatrudnienie w różnych branżach. Jedną z popularnych opcji jest praca w ochronie, np. na terenie osiedli mieszkaniowych. Firmy z sektora ochrony często poszukują osób starszych, jednak wymagają od nich dobrego stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Wyszukując "praca dla emerytów" w internecie, można trafić na wiele ofert w różnych zawodach. Często proponowaną opcją dla seniorów jest praca jako opiekunka do dzieci. W niektórych przypadkach można nawet znaleźć oferty z zakwaterowaniem.

Randstad informuje, że inną możliwością jest stanowisko kierowcy w przewozie osób, które może być wykonywana na część etatu, np. kilka godzin dziennie. Emeryci mogą także podejmować pracę jako sprzedawcy, szatniarze, portierzy czy nauczyciele, o ile posiadają odpowiednie kwalifikacje. Ciekawym rozwiązaniem może być założenie własnej działalności gospodarczej, np. oferując usługi księgowe. Dla wielu seniorów korzystną opcją jest kontynuowanie pracy w branży, w której byli zatrudnieni przed emeryturą.

Niektórzy seniorzy chcący pozostać aktywni zawodowo preferują pracę, która nie wymaga długich dojazdów do firmy. Dla takich osób idealnym rozwiązaniem może być praca zdalna. Możliwości obejmują m.in. transkrypcje, korepetycje online, rękodzieło, copywriting, redakcję czy tłumaczenie tekstów oraz wypełnianie ankiet. Takie zajęcia często mają charakter dodatkowy, ale pozwalają na wygodne dorobienie do emerytury.

Seniorzy mogą także udać się do Urzędu Pracy, który oferuje różnorodne programy skierowane do osób w wieku 50+ (np. kursy i szkolenia). Warto skontaktować się z lokalnym urzędem, by dowiedzieć się więcej na temat dostępnych możliwości. Dodatkowo Stowarzyszenie "Aktywni 50+" - organizuje szkolenia, kursy oraz warsztaty mające na celu poprawę kompetencji zawodowych osób starszych. Natomiast organizacje takie jak Fundacja Pomocy Seniorom również mogą oferować wsparcie w szukaniu pracy. Mimo szerzącej się dyskryminacji względem osób starszych istnieje wiele możliwości, aby seniorzy mogli zarabiać na siebie.

Emeryci powinni korzystać z serwisów internetowych przeznaczonych do poszukiwania pracy Getty Images

