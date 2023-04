Spis treści: 01 Kim jest "Dekorator" i "Pipa"? “Czy ty jesteś normalna?" to słowa, które stały się hitem TikToka

02 Dlaczego lepiej z "Pipą" nie zadzierać?

03 Relacja między człowiekiem a ptakiem. Od TikToka do miłości

04 Słynne "skrzydełka". Gęś posłuszniejsza niż nie jeden pies!

Kamil Trek to tarnobrzeski tiktoker, który zasłynął z publikacji filmików z gęsią "Pipą", którą również nazywa "Pimpuś". Ptak mieszka z psem oraz kotem w Wake Park TBG nad Jeziorem Tarnobrzeskim, które jest własnością Grzegorza Lebody. Mimo że gęś od pisklaka była wychowywana przez właściciela obiektu, to najswobodniej czuje się w pobliżu tiktokera i okazuje to na wielu filmach. Konto @dekoratorwnetrzumyslu obserwuje już ponad 422 tysiące użytkowników i zebrało łącznie prawie 10 milionów polubień. Kamil z początku dodawał filmy na TikToka bez udziału "Pipy", jednak największym zainteresowaniem wśród internautów cieszyły się rolki z udziałem gęsi, która teraz znajduje się na większości wideo. Hitem TikToka stało się słynne zapytanie: "Czy ty jesteś normalna?", które tak często Kamil zadaje "Pipie". Internauci również cenią sobie głos tiktokera, gdyż przypomina im głos z bajki, dzięki czemu zapada im w pamięci.

TikTok

Dlaczego lepiej z "Pipą" nie zadzierać?

Jak się okazuje, gęś nie jest tylko znaną "tiktokerką", a również "działaczką charytatywną", gdyż końcem stycznia na Allegro została opublikowana aukcja, na której można było wylicytować spotkanie z "Pipą". Pieniądze miały być przeznaczone na WOŚP, a internauci zawzięcie "walczyli" o tę wygraną. Jednak spotkanie z "Pipą" wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy da się pogłaskać, czy kogoś pogoni. Każdy, kto zna gąskę, ten wie, że lepiej jej nie prowokować, a najbardziej przekonał się o tym pies "Czarny".

TikTok

Mimo zagrożenia to "Pipa" nadal jest uwielbiana przez mieszkańców Tarnobrzega i użytkowników TikToka.

Relacja między człowiekiem a ptakiem. Od TikToka do miłości

Jeden z pierwszych filmów na profilu @dekoratorwnetrzumysłu z udziałem "Pipy" został opublikowany w listopadzie 2022 roku. Wtedy relacja Kamila i gęsi nie wydawała się być tak bliska, jak teraz.

TikTok

Tiktoker na filmie zwraca się do gęsi, aby się go nie bała, gdyż nie chciał jej spłoszyć przed kamerą. Teraz ich relacja wygląda kompletnie inaczej. Choć mogłoby się wydawać, że gęsi to ptaki niezdolne do uczuć i przywiązania się do człowieka, to filmy udostępniane przez Kamila udowadniają, że są to mądre zwierzęta pełne miłości. Na jednym z filmów "Pipa" tuli się do Kamila, który mówi, że tak mu okazuje miłość.

TikTok

Internauci dostrzegają więź między zwierzakiem a mężczyzną i potwierdzają to licznymi oraz ciepłymi komentarzami.

To jest prawdziwa miłość komentuje internautka

Miłość bezwarunkowa! komentuje użytkownik TikToka

To jest szok, jak to zwierzę ci zaufało wspomniała internautka

Słynne "skrzydełka". Gęś posłuszniejsza niż nie jeden pies!

Kto by pomyślał, że gęś może nauczyć się sztuczki? Kamil często prosi "Pipę" o wykonanie sztuczki na filmikach, która nazywa się "skrzydełkami", ale na czym ona polega? Otóż na prośbę tiktokera gęś unosi swoje skrzydła i zaczyna nimi energicznie machać.

TikTok

Dodatkowo Kamil opisał jeden ze swoich filmów jako "trening". Pokazuje na nim, jak na komendę "do nogi" "Pipa" grzecznie do niego podchodzi. Gęś okazuje się być posłuszniejsza od niejednego pieska.

TikTok

