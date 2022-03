Amerykańskie służby specjalne twierdzą, że Władimir Putin jest coraz bardziej sfrustrowany. Wojna nie przebiega bowiem po jego myśli. Przez to ma wyżywać się na swoich najbliższych współpracownikach. Jak pisze "Bild" prezydent Rosji uciekł z Moskwy i ukrywa się w tajnym schronie.

"Czy Putin zostanie zabity?" - pyta gruziński portal TIA. Na to pytanie odpowiada Lela Kakulia. Jak wynika z przepowiedni, ma to się wydarzyć już niebawem.

Zobacz również: Wizjonerka Aida o wojnie. „Strach jest mieczem”

Reklama

Lela Kakulia dawno przepowiedziała upadek Putina

Lela Kakulia swoje przepowiednie publikuje na Facebooku. O upadku Putina mówiła już dawno. "Świat nienawidzi Rosji. Że trzeba ją zdemontować i osłabić, wszyscy zdają sobie z tego sprawę i zaczynają się prawdziwe bitwy. Widzę, że Rosja tak zdenerwuje Europę, że surowe sankcje nie pozostaną niezauważone. Poczekajcie chwilę, a wszyscy to zobaczycie" - napisała 29 sierpnia 2008 r.

"Rosyjski cynizm, ironia, bezczelność nie potrwają długo. Widzę i słyszę to tak wyraźnie. Taki ambitny prezydent. Wiem na pewno, że Rosja zginie. Tak, rozpadnie się na proste mnożniki.

'Działania Rosji poszły za daleko' - powiedziała zgorzkniała Europa. 'Musimy użyć wszystkich dźwigni, aby nauczyć Rosję bycia mądrym'.

Widzę, że Europa będzie z tego szczęśliwa. Handel surowcami energetycznymi to nic w porównaniu z tym, co sankcje przyniosą Rosji. Otrzyma potężny cios.

Widzę Gruzję stojącą na nogach. Stanie się to bardzo szybko. Widzę też, że armia gruzińska jest lepiej uzbrojona niż wcześniej, jest w dobrej formie. Widzę, że zachodzą zmiany i podczas gdy Rosja zaczyna awanturować się, na czele stanie armia gruzińska, która była już sto razy wzmacniana. Tak, to armia, która złamie nos Rosji. (...) Płonie północ. 'Wielka Rosja' nie będzie w stanie tego powstrzymać. Widzę, jak w przyszłości tonie jak Titanic. (...) Wizerunek Rosji na świecie jest zerowy. Nikt im nie ufa, nikt nie chce współpracować z Rosją. Świat odwróci się od Rosji, nie zrezygnuje z niczego" - czytamy w poście, opublikowanym 10 września 2008 r.

Zobacz również: „Nie fotografuj, nie publikuj w Internecie”. Czego nie dodawać w trakcie wojny?

"Widzę, że Rosja przegra"

"Europa boi się wojny z Rosją, zimnej wojny. Ale za zmianami, które zachodzą na ziemi, Europa nie powinna pozostawać w tyle. Widzę, że nie mogą poruszać się z czystymi rękami, a Europa nałoży sankcje - surowe sankcje, przynajmniej na Rosję" - przepowiedziała 22 listopada 2008 r.

"Powtarzam: widzę, że Rosja przegra - przegra też na Kaukazie. Rosja nadal będzie musiała odstąpić gruzińskie terytoria. Nagle światowa polityka zmieni się tak radykalnie, że sami Rosjanie zrozumieją, że czas położyć kres bezczelności i grać bez łamania zasad. Taka polityka bardzo ich zawiodła i to wszystko stanie się bardziej widoczne w najbliższej przyszłości.

Widzę wielkie wiece. Cała Rosja wychodzi z hasłami: 'Precz z Putinem!' Ludzie krzyczą, że polityka Kremla niszczy naród rosyjski. [...] W Moskwie zgromadzą się ogromne energie. To bardzo niebezpieczne dla Kremla. To, co zasiejesz, to zbierasz. Więc widzę wielkie niepowodzenia w polityce rosyjskiej..." - napisała 20 marca 2009 r.

***

Zobacz również:

Władimir Putin upada na zdrowiu? Odkryto sekret sztywnej ręki prezydenta

Putin i jego oligarchowie celem 19-latka. Śledzi ich samoloty

Piękną 24-latkę łączą z Putinem. Dowodem ma być to zdjęcie