Władimir Putin upada na zdrowiu? Odkryto sekret sztywnej ręki prezydenta Rosji W rodzinie Aidy Kosojan-Przybysz dar jasnowidzenia przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Jasnowidząca, podobnie jak jej babcia, która jako mała dziewczynka nie rozumiała, co się z nią dzieje, nie zdawała sobie sprawy, że ma dar jasnowidzenia. "Wydawało mi się, że wszyscy widzą w ten sam sposób. To tak jak kolor. Gdy ktoś cię nauczy, że jest to kolor szary, to powiesz, że ładny. Po swojemu możesz go nazwać. Dziecko rozmawia swoim językiem" - wyjaśniła w Dzień Dobry TVN.

"To są wizje, to jest wyobraźnia. Dotykam bezpośrednio losu danego człowieka albo globalnego problemu. Jak był rok 2020 to przepowiedziałam na łamach gazet, że będzie "rok maski". Jak mnie zapytano, dlaczego maska, powiedziałam, że nie wiem, ale widzę maski. (...) Potem powiedziałam, że będzie "rok miecza", to jest ten rok, że miecz przyrasta do naszego ramienia. Walczymy słowem, myślą, o siebie, o swoje prawdy. Powiedziałam, że warszawskie syrenki wyjdą z mieczem na zewnątrz. Każda osoba walczy po swojemu. Nawet może walczyć uśmiechem z drugim człowiekiem" - oznajmiła.

Rok 2022 Rokiem Korytarza

Zgodnie z przepowiednią jasnowidzącej rok 2022 ma być Rokiem Korytarza. Nadchodzące miesiące mają być czasem przejścia między starym i nowym oraz poszukiwaniem dla siebie odpowiednich drzwi i pasującego klucza. Ostatnie wydarzenia zdają się potwierdzać słowa Aidy.

W obliczu trudnych warunków, które niezaprzeczalnie wpływają na naszą psychikę, nerwowo oczekujemy na nadchodzące zdarzenia. Ulegamy tym samym emocjonalnemu rozbiciu. Aida podkreśla, aby nie pozwalać lękom na przejęcie kontroli nad naszymi myślami.

Jasnowidzka Aida o czasie wojny. Podpowiada jak sobie poradzić

Jasnowidząca Aida, która od wielu lat wspiera Polaków w ich rozwoju duchowym, systematycznie publikuje na Instagramie swoje przemyślenia. Dzieli się zarówno wizjami dotyczącymi przyszłości oraz podpowiada, jak sobie poradzić z nadchodzącymi wydarzeniami.

Wizjonerka przekazała, że w trudnym czasie, z którym przyszło nam się zmierzyć, powinniśmy wystrzegać się jednej emocji. "Strach jest mieczem" - pisze jasnowidząca.

"Każda z tych emocji, uczuć rodzi toksyny wewnątrz nas"

Strach jest mieczem, który odcina nas od rzeczywistości, od samych siebie. Strach budzi czarną wyobraźnię i dekoncentruje umysł, nie daj myślom płynąć z jego prądem napisała Aida.

Obawy mogą sprawić, iż zatracimy zdolność racjonalnej oceny sytuacji. Przed tym ostrzega jasnowidząca. Dopuścimy wówczas do sytuacji, w której nie będziemy dostrzegać świata wokół siebie i zaczniemy żyć fantazjami.

Długotrwały i silny stres może doprowadzić do wyniszczenia organizmu, przed czym przestrzega Aida. Podkreśla, iż w niepewnym czasie wojny każdy z nas ma obowiązek zadbać o swój stan, aby w przyszłości uniknąć problemów ze zdrowiem.

By nie zarazić się niepewnością, strachem i lękiem warto zadbać o odporność psychiczną.



