Prosty pasterz z Grąblina ujrzał Matkę Boską

Mikołaj Sikatka, pasterz, miał ujrzeć w 1850 roku Matkę Boską pierwszy raz.

Teresa Neumann – niemiecka mistyczka i stygmatyczka. W swoich wizjach widziała losy Polski

Straszliwa przepowiednia dla Polski. Słowa zakonnika Eustachiusza już się sprawdziły!

Krzysztof Jackowski przerażony własnymi wizjami. To siła nie do powstrzymania?

Krzysztof Jackowski zobaczył to wyraźnie. Takie będzie lato 2023 Stało się to, gdy mężczyzna modlił się na polu, gdzie na drzewie wisiała kapliczka. Mężczyzna miał później widywać Maryję wielokrotnie, a ta przekazała mu wiele słów związanych z przyszłością świata i samej Polski.

Choć początkowo prostemu pasterzowi nikt nie chciał wierzyć, to on, mimo kpin, opowiadał o tym, co przekazywała mu niebiańska zjawa.

Ostatnia z wizji Mikołaja została spisana i dziś nazywana jest przepowiednią licheńską.

Co zawiera przepowiednia licheńska?

Zdjęcie Co w objawieniach zobaczył Mikołaj Sikatka? / 123RF/PICSEL

Według widzeń pasterza Maryja miała wyjątkowo miłować Polskę. Pewnego razu Mikołaj Sikatka miał widzieć Matkę Bożą z białym orłem na piersiach.

Maryja miała mu także wyjawić przyszłość Polski:

"W ogniu długich doświadczeń oczyści się wiara, nie zagaśnie nadzieja, nie ustanie miłość. Będę chodziła między wami, będę was bronić, będę wam pomagać, przez was pomogę światu. Ku zdumieniu wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. To będzie znak największy dany narodowi, na opamiętanie i ku pokrzepieniu. On was zjednoczy. Wtedy na ten kraj udręczony i upokorzony spłyną łaski wyjątkowe" - miały brzmieć słowa Matki Bożej.

Reklama

Polska będzie walczyć z szatanem?

Zdjęcie Maryja ostrzegała ludzkość, zwłaszcza Polskę / 123RF/PICSEL

Tę przepowiednię uznaje się już za wypełnioną, ale padły także słowa, które według interpretatorów jeszcze się nie dokonały.

"Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony, wywyższony, za przykład dawany innym narodom. Szatan będzie z nim walczył na wszelki sposób, aby nie dopuścić do jego odrodzenia, ale ostateczne zwycięstwo będzie ze mną. Nie dajcie się uwieść piekielnemu smokowi, ale dochowajcie wierności Bogu, ja was swym płaszczem okryję od śmiertelnych nieszczęść".

Czy Polskę czeka walka z szatanem? Pozostaje także pytanie, pod jaką postacią przybędzie "piekielny smok".