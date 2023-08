Co przepowiedziała Sybilla? Nastąpi koniec świata?

Przepowiednie Sybilli znane są ludzkości od zarania dziejów, a wszystko zaczęło się od odwiedzin Królowej Saby u Władcy Izraela. Wizjonerka, nazywana Michaldą wyjawiła Salomonowi, z czym według niej będzie mierzył się świat w przyszłości. Już wtedy jej wizja wzbudzała niemałe emocje. Salomon uznał, że proroctwo jest warte zapamiętania i kazał spisać kronikarzowi słowa Królowej Saby. Jej przepowiednia nie została zapomniana i wielu uważa, że ciągle się spełnia. Sybilla uważała, że świat będzie miał swój koniec, jednak zanim to nastanie, to będzie musiał zmierzyć się z różnymi trudnościami. Zwiastowała również 7 znaków, które poprzedzą tę tragedię. Co wieściła Sybilla?

Królowa Saba ostrzegała przed 7 znakami

Pierwsza wizja Sybilli dotyczyła nieszczęść, które miały dotknąć Izrael po śmierci władcy. Druga mówiła o nadejściu Mesjasza, a trzecia o kryzysie wiary chrześcijańskiej i wielkiej wojnie. Królowa przewidywała także zmierzający koniec cywilizacji, który poprzedzić ma 7 szczególnych znaków.

Sybilla w swoich przepowiedniach mówiła o:

cierpiących zwierzętach, które mają pocić się krwią, planetach lśniących czerwonym światłem, księżycu, który wzejdzie od drugiej strony, suszy, która pochłonie roślinność, wodzie stojącej w płomieniach, poruszeniu się ziemi, zapadającej się ziemi.

Wizje Sybilli już się spełniają. Na świecie pojawi się Antychrysta

Królowa wspominała, że przed końcem świata technologia i nauka bardzo się rozwiną, przez co normy moralne ludzkości zostaną zaburzone. Kluczowy ma być również kryzys wiary chrześcijańskiej, a ludzie mają zacząć odwracać się od Boga. Światem ma rządzić materializm i chciwość, a relacje międzyludzkie przestaną być wartościowe dla społeczeństwa. Natura ma nie współpracować ze światem, a globalna wojna ma przyczynić się do śmierci wielu niewierzących. Przewidywała także, że zapanuje 50-letni spokój, jednak będzie miał on swój kres, do momentu pojawienia się na ziemi Antychrysta.

