Spis treści: 01 Praca dla zodiakalnego Barana

02 Praca dla zodiakalnego Byka

03 Praca dla zodiakalnych Bliźniąt

04 Praca dla zodiakalnego Raka

05 Praca dla zodiakalnego Lwa

06 Praca dla zodiakalnej Panny

07 Praca dla zodiakalnej Wagi

08 Praca dla zodiakalnego Skropiona

09 Praca dla zodiakalnego Strzelca

10 Praca dla zodiakalnego Koziorożca

11 Praca dla zodiakalnego Wodnika

12 Praca dla zodiakalnych Ryb

Praca dla zodiakalnego Barana

Jesteś bardzo pracowitą osobą i poprzestawanie na laurach nie jest dla ciebie. Lubisz wiedzieć, że to, co robisz, przynosi efekty i nie zadowalasz się minimum. Praca w szybkim tempie nie jest dla ciebie żadnym obciążeniem, często wręcz ty je narzucasz. Nie boisz się podejmować trudnych decyzji. Jesteś również urodzonym przywódcą, a współpracownicy i szefostwo widzą twój potencjał.

Rada dla Barana: Powinieneś jednak pohamować swój temperament, aby móc dobrze zarządzać zespołem. Pamiętaj, że dobry lider zwraca również uwagę na uczucia swoich podwładnych, a nie tylko na wyniki.

Idealne zawody dla zodiakalnego Barana to: adwokat, lider zespołu, trener sportowy, policjant lub strażak.

Praca dla zodiakalnego Byka

Lubisz wiedzieć, na czym stoisz, a podejmowanie ryzyka nie jest twoją mocną stroną. W pracy nie jest to niczym złym, wręcz przeciwnie, nigdy nie podejmiesz decyzji, która mogłaby narazić firmę na straty. Sumiennie wykonujesz swoje obowiązki, co czyni cię bardzo dobrym pracownikiem. Jeżeli nie spieszysz się z wykonaniem zadania, to znaczy, że chcesz je wykonać należycie i poprawnie. Nie dajesz się ponieść emocjom, a jako szef jesteś wyrozumiały i cierpliwy. Podwładni nie boją zwrócić się do ciebie o pomoc, gdyż wiedzą, że wysłuchasz ich przemyśleń.

Rada dla Byka: Spróbuj jednak czasem myśleć mniej szablonowo.

Idealne zawody dla zodiakalnego Byka to: księgowy, specjalista ds. finansów lub naukowiec.

Praca dla zodiakalnych Bliźniąt

Jesteś osobą kreatywną i lubisz gdy coś się dzieje dookoła ciebie. Uwielbiasz otaczać się ludźmi i nie masz problemu, aby otworzyć się na nowe znajomości. Potrafisz szybko dostosować się do nowej sytuacji i cenią to w tobie twoi pracodawcy. Lubisz wyzwania i nie przepadasz za monotonną pracą. Potrafisz jednak szybko się znudzić "zwykłymi" zajęciami, dlatego praca przy dokumentach nie byłaby dla ciebie najlepszym rozwiązaniem. Pisanie, tworzenie i kreatywne myślenie, to coś, co sprawia ci niezwykłą przyjemność. Takie zajęcia będą dla ciebie czymś więcej niż praca.

Rada dla Bliźniąt: Jeżeli coś zacznie cię nudzić, to nie odpuszczaj od razu.

Idealne zawody dla zodiakalnych Bliźniąt to: dziennikarz, pracownik agencji marketingowej, pisarz lub artysta.

Zdjęcie Bliźnięta w pracy są bardzo kreatywne / 123RF/PICSEL

Praca dla zodiakalnego Raka

Przede wszystkim jesteś osobą wrażliwą, jednak potrafisz zapomnieć o tym w pracy i zająć się swoimi obowiązkami. Potrafisz wyznaczać sobie realne cele i dążyć do ich zrealizowania. Cenisz sobie praktyczne rozwiązania, a praca pod presją strasznie cię dekoncentruje. Wolisz pracować w swoim tempie i nienawidzisz, gdy ktoś milion razy się o coś dopomina. Wystarczy, że raz ci coś ktoś powie i o nic więcej pytać nie musisz. Działa to jednak w dwie strony, nie lubisz się powtarzać. Gdy coś zostało już powiedziane, to ma być poprawnie zrobione i nie ma tam miejsca na błędy.

Rada dla Raka: W pracy spróbuj być bardziej wyrozumiałą osobą dla innych.

Idealne zawody dla zodiakalnego Raka to: programista, coach, nauczyciel lub szef małej firmy.

Praca dla zodiakalnego Lwa

Uwielbiasz być w centrum uwagi i się z tym nie kryjesz. Potrafisz zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej tak, że reszta kandydatów odejdzie w zapomnienie. Twoje słowa mają ogromną moc i przyciągają do siebie innych. Jesteś osobą bardzo charyzmatyczną i ludzie dobrze czują się w twoim towarzystwie. Nie boisz się kamer i wypowiadania własnego zdania. Jeśli coś ci nie pasuje, to głośno o tym informujesz.

Rada dla Lwa: Musisz jednak uważać czasem na swoje ego. Pamiętaj, że inni również się liczą i mają uczucia oraz nie zawsze chcą słuchać twoich przechwałek.

Idealne zawody dla zodiakalnego Lwa to: aktor, artysta, właściciel dużej firmy, przedstawiciel handlowy lub prezenter telewizyjny.

Praca dla zodiakalnej Panny

Praca jest dla ciebie ważna i lubisz czuć się w niej potrzebny. Nadgodziny? To dla ciebie żaden problem, byle dopiąć wszystko na czas. Potrafisz być w pracy bardzo profesjonalna, dzięki czemu inni cenią cię jako współpracownika. Wykonywane przez ciebie zadania są nieskazitelne i rzadko miewają jakiekolwiek błędy, do których nie lubisz się przyznawać. Nie lubisz zostawiać spraw na ostatnią chwilę i wolisz pracować systematycznie. Nie lubisz, jednak gdy coś nie idzie po twojej myśli i potrafić przełożyć to na swoich kolegów z pracy.

Rada dla Panny: Pamiętaj, że inni nie odpowiadają za losowe sytuacje. Musisz przyjmować takie sytuacje z pokorą.

Idealne zawody dla zodiakalnej Panny to: księgowa, strateg, analityk lub lekarz.

Zdjęcie / Getty Images

Praca dla zodiakalnej Wagi

Jesteś osobą empatyczną i pomaganie innym, pozwala ci się spełniać w życiu. Dobrze komunikujesz się z innymi i jesteś bardzo dobrym słuchaczem. Gdy widzisz, że ktoś w pracy jest zestresowany, to chętnie przejmujesz jego obowiązki, nawet kosztem własnego czasu. Masz problem z wyrażaniem własnych potrzeb, przez co szef myśli, że może dać ci każde zadanie, a ty i tak to zrobisz.

Rada dla Wagi: Pamiętaj, że twoje zdanie również się liczy.

Idealne zawody dla zodiakalnej Wagi to: mediator, dyplomata, pedagog lub pracownik organizacji społecznej.

Praca dla zodiakalnego Skropiona

Jesteś ambitną osobą, jednak nie lubisz działać nadprogramowo. Lubisz czuć się doceniany, a gdy ktoś pomija twój wysiłek, to tracisz zainteresowanie pracą. Umiesz zjednać sobie pracowników i stworzyć dobrą atmosferę. Nie lubisz łączyć życia zawodowego z prywatnym i po godzinach pracy nie masz zamiaru przejmować się swoimi obowiązkami. Jesteś pracowitą osobą, jednak nie lubisz nowych wyzwań, wolisz wykonywać zadania, które są ci dobrze znane.

Rada dla Skorpiona: W pracy powinieneś nauczyć się pokory, gdyż nie zawsze będzie chodzić o ciebie.

Idealne zawody dla zodiakalnego Skorpiona to: sprzedawca, pracownik dużej korporacji lub specjalista ds. zarządzania.

Praca dla zodiakalnego Strzelca

Lubisz pracę w ruchu, a wykonywanie zadań przed komputerem cię nie zadowoli. Nie lubisz się nudzić i tkwić w jednym miejscu. Poznawanie świata, zwiedzanie nowych miejsc, poszerzanie swojej wiedzy praktycznej, to właśnie cenisz w życiu najbardziej. Potrafisz poświęcić swoje życie prywatne, aby móc spełniać się zawodowo. Dom i rodzina? To nie dla ciebie. Wolisz być "wolnym duchem" i "odkrywcą". Potrafisz inspirować współpracowników swoim zaangażowaniem.

Rada dla Strzelca: Pamiętaj jednak, że kiedyś odejdziesz na emeryturę i co wtedy cię czeka? Przemyśl to.

Idealne zawody dla zodiakalnego Strzelca to: pilot samolotu, przewodnik turystyczny lub dziennikarz podróżniczy.

Zdjęcie / Getty Images

Praca dla zodiakalnego Koziorożca

Deadline? Ty wykonasz to zadanie przed czasem. Cenisz sobie pracę przy biurku, gdyż nie musisz angażować się fizycznie. Wolisz wygodne miejsce pracy, w którym możesz skupić się na papierkowej robocie. Excel? To nie problem. Zdecydowanie jesteś osobą, która woli nauki ścisłe. Lubisz wiedzieć, na czym stoisz i nie martwic się o to, co przyniesie ci przyszłość. Wolisz panować nad tym co się dzieje dookoła ciebie. Jesteś bardzo cenionym pracownikiem, który ma również wielkie cechy przywódcze.

Rada dla Koziorożca: Uważaj jednak na to co mówisz, bo czasem miewasz niewyparzony język.

Idealne zawody dla zodiakalnego Koziorożca to: szef przedsiębiorstwa, księgowy, pracownik biblioteki lub analityk finansowy.

Praca dla zodiakalnego Wodnika

Nie lubisz narzuconych ci z góry harmonogramów i wolisz indywidualnie rozstrzygać, w jaki sposób radzisz sobie z zadaniami. Praca w korporacji przyprawia cię o gęsią skórkę, gdyż uważasz, że to tam ludzie "sprzedają swoją duszę diabłu". Jeśli pracujesz w zespole, to nie dzielisz się tym, jak radzisz sobie z pracą. Wolisz, aby nikt nie wtykał nosa w nie swoje sprawy. Potrafisz wychodzić poza schematy i chętnie wykorzystujesz to w swoim życiu zawodowym.

Rada dla Wodnika: Pamiętaj, żeby nie zaniedbywać relacji w pracy, gdyż są one bardzo ważne.

Idealne zawody dla zodiakalnego Wodnika to: astrolog, artysta, projektant lub stylista.

Praca dla zodiakalnych Ryb

Praca z ludźmi i empatia, to coś, co lubisz najbardziej. W pracy kierujesz się nieomylną intuicją, zawsze wiesz, jak pomóc drugiej osobie. Nawet jeśli ktoś nie chce się przed tobą otworzyć, to ty "czujesz", że coś nie gra. Jesteś osobą stworzoną do pomagania, nikt inny nie potrafi tak zrozumieć drugiego człowieka. Przez pracę jednak potrafisz zapominać o całym świecie i przejmować się czyimiś problemami, bardziej niż osobistymi.

Rada dla Ryb: Pamiętaj, że życie prywatne również ma znaczenie.

Idealne zawody dla zodiakalnych Ryb to: pielęgniarz, lekarz, doradca życiowy, fizjoterapeuta lub psycholog.

Zdjęcie / Getty Images

