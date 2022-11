Przepowiednia z Tre Fontane mrozi krew. Co powiedziała tam Matka Boska?

Objawienie z Tre Fontane to jedno z tych objawień, które wywołują lęk w wiernych. Wszystko za sprawą słów, które podczas tego zdarzenia miała powiedzieć rzekomo Maryja w Rzymie w 1947 roku. Do dziś Kościół ma problem z tym, co wydarzyło się we Włoszech, lecz wierzący nie mają wątpliwości, co do prawdziwości zdarzeń. Co więc tak strasznego przekazała wówczas światu Matka Boska?

Zdjęcie Matka Boska ukazała się mężczyźnie w Tre Fontane w 1947 roku / 123RF/PICSEL