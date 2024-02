Z najnowszych danych ZUS-u wynika, że średnia emerytura w ZUS w marcu 2023 wynosiła 3482,63 zł brutto. Warto zauważyć, że przed ostatnią waloryzacją, w marcu 2022 r., średnie świadczenie było niższe i wyniosło 2903,85 zł brutto.

Jak podaje portal money.pl największy odsetek emerytur (13,8 proc.) mieści się w przedziale od 2,2 tys. zł do 2,6 tys. zł. Niemniej jednak najwyższa emerytura w Polsce przewyższa tę kwotę kilkakrotnie. Ile dokładnie wynosi najwyższe świadczenie?

Najwyższa emerytura w Polsce. Ile wynosi i ile lat trzeba przepracować?

Kilka miesięcy temu, ówczesna regionalna rzeczniczka prasowa ZUS, Beata Kopczyńska, podkreślała, że najwyższa emerytura jest wypłacana pewnemu mieszkańcowi Zabrza.

Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat i ma za sobą ponad 62 lata i 5 miesięcy "czystej" pracy, bez zwolnień chorobowych i innych nieskładkowych okresów poinformowała Kopczyńska.

Emerytura mężczyzny z takim stażem pracy wynosi imponujące 43,4 tys. zł.

Rekordowo wysokie emerytury. Aby je otrzymać przepracowali ponad 50 lat

Na drugim miejscu pod względem najwyższej emerytury w Polsce uplasował się emeryt z Warszawy, którego świadczenie przekracza 36 tys. zł. Z kolei podium zamyka mieszkaniec Poznania, otrzymujący od ZUS około 31 tys. zł miesięcznie. Czwarte miejsce zajmuje pierwsza kobieta w zestawieniu — mieszkanka Bydgoszczy, która otrzymuje co miesiąc ponad 30 tys. zł.

Beata Kopczyńska rzeczniczka prasowa ZUS w woj. śląskim zaznaczała wówczas, że na Śląsku również nie brakuje osób, które otrzymują ponad 20 tys. zł miesięcznie z ZUS. W oddziale ZUS w Bielsko-Białej najwyższa emerytura wynosi ponad 20,3 tys. zł i trafia do kobiety, która przeszła na emeryturę w wieku prawie 73 lat, po 52 latach pracy. W Chorzowie najwyższa emerytura sięga 21,7 tys. zł, a otrzymuje ją pracownik naukowy, który przeszedł na emeryturę po 56 latach pracy w wieku 77 lat i 6 miesięcy.

Rekordzista z oddziału ZUS w Częstochowie, który na emeryturze jest od wieku 79 lat, otrzymuje 23,3 tys. zł miesięcznie po 40 latach pracy. W oddziale ZUS w Rybniku emerytura wypłacana rekordziście sięga 22,6 tys. zł. Ten były starszy monter przeszedł na emeryturę w wieku 70 lat i 9 miesięcy, po 53 latach pracy.

Przedstawiciele ZUS zauważają, że kluczem do uzyskania wysokiego świadczenia emerytalnego jest dłuższa praca i tym samym większa suma odprowadzanych składek. Ważne jest też podkreślenie, że prognozy wskaźnika waloryzacji emerytur na 2024 r. sugerują wzrost świadczeń o co najmniej 12,3 proc., co przekłada się na ogólny koszt waloryzacji świadczeń na poziomie około 43,6 mld zł.

