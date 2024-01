Wiek emerytalny w Polsce

Ukończenie powszechnego wieku emerytalnego oznacza nabycie prawa do pobierania emerytury. W Polsce od 1 października 2017 roku wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Otrzymywanie najniższej emerytury wymaga 20-letniego stażu pracy w przypadku kobiet i 25-letniego w przypadku mężczyzn.

Wyróżnia się także niższy wiek emerytalny. Dotyczy on jednak osób pracujących w ciężkich i niebezpiecznych warunkach.

Obecnie w Polsce najniższe gwarantowane świadczenie emerytalne to 1588,44 zł brutto. Wysokość świadczenia wynika z podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, czyli przewidywaną liczbę miesięcy, przez którą dana osoba będzie pobierać świadczenie. Ustalenie podstawy opiera się na zwaloryzowanym kapitale początkowym i zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne.

Ministra ds. równości o wieku emerytalnym. Będą zmiany?

Ministra ds. równości Katarzyna Kotula w rozmowie z RMF FM postanowiła skomentować wiek emerytalny. Jej zdaniem nierówny wiek przejścia na emeryturę jest formą dyskryminacji i wymaga znalezienia rozwiązania. Podkreśliła jednak, że w tej kwestii rząd nie planuje zmian. "Pewnie za kilka lat ten temat wróci i będzie się trzeba zastanowić w obliczu zmian demograficznych, jak należałoby tę kwestię rozwiązać i w którą stronę należałoby równać wiek emerytalny" - powiedziała Katarzyna Kotula.

Warto podkreślić, że w grudniu 2023 roku do Sejmu trafił rządowy projekt dotyczący emerytur stażowych. Przyznawane świadczenie opierałoby się nie na wieku, a okresie składkowym. W przypadku kobiet miałby wynosić co najmniej 38 lat, a dla mężczyzn 43 lata. Wysokość świadczenia miałaby być ustalana na tych samych warunkach co emerytura powszechna.

Ponadto 1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy dotyczące emerytur pomostowych, które oznaczają, że prawo do świadczenia uzyskają młodsi pracownicy. Zmiany dotyczą uchylenie wygasającego charakteru świadczenia. W związku z tym pomostówki będą przyznawane osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 roku.

