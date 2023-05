Zauważyła dwie małe dziury w ścianie. Okazało się, że to gniazdo węży

Amber Hall i dwójka jej dzieci byli niezwykle szczęśliwi, kiedy udało im się przeprowadzić do własnego lokum. Samotna matka opowiada, iż całe życie pracowała na to, by kupić dom i wreszcie jej się to udało: "To było niesamowite" - opowiada. Rodzinną sielankę w nowym domu szybko przerwało niecodzienne i dosyć przerażające odkrycie kobiety. W murach ich wymarzonego lokum zamieszkały węże.

Amber Hall opowiada:

Rozpakowywałam się, kiedy mój pies przykucnął i zaczął iść w stronę jednego z kątów. Najpierw pomyślałam, że może zobaczył pająka. Podeszłam do niego, żeby sprawdzić o co chodzi, i właśnie wtedy zauważyłam dwie małe dziury w ścianie. Zobaczyłam przez nie węża pełzającego po ścianie

Kobieta, kiedy położyła dłoń na ścianie, poczuła ciepło - pomyślała więc, że w ścianie może być więcej, niż jeden wąż. Okazało się, że kobieta znalazła około 10 węży. Po konsultacjach z ekspertami, okazało się, że są to tzw. pończoszniki - węże z rodziny zaskrońcowatych.

Reklama

Zobacz również: Gdzie można znaleźć węże?

Boi się rozpakować w nowym domu. Wszystko przez węże

Wkrótce po przerażającym odkryciu w ścianie, kobieta doszła do wniosku, że boi się, co może znaleźć w innych zakamarkach domu:

Nie mogę rozpakować żadnej z moich rzeczy, ponieważ bardzo się boję, że w pudełkach lub pod pudełkami są węże... Zupełnie tak, jakbyś wczołgał się do łóżka, a gdy prześcieradło dotknie twojej stopy lub czegoś innego, natychmiast zrywasz kołdrę lub wyskakujesz z łóżka, aby upewnić się, że nic tam nie ma tłumaczy Amber Hall

Zobacz również: 18 nietoperzy czekało na niego w mieszkaniu. Jak zareagował?

Kupiła dom z gniazdami węży. Nikt jej o tym nie poinformował

Amber Hall nie ukrywa niezadowolenia spowodowanego przeraźliwym odkryciem, którego dokonała w swoim domu:

Jest ciężko. Mam 42 lata i to jest mój pierwszy dom. Pracowałam na niego całe życie, a nie mogę się nim cieszyć. Moje dzieci mogą się nim cieszyć. Jestem śmiertelnie przerażona

Kobieta zatrudniła specjalistę, który usunął węże z jej domu i wytłumaczył jej, że węże musiały mieszkać w jej domu od dłuższego czasu:

Specjalista od węży powiedział mi, że węże, które złapał, mają około od 2 do 3 lat, więc są one tu od dawna, a najprawdopodobniej jest ich znacznie więcej

Oznacza to, że gady znajdowały się już w mieszkaniu na długo przed kupieniem go przez Hall. Amber wydała ponad 1000 dolarów próbując usunąć wszystkie węże ze swojego domu. Stwierdziła, że czuje, iż musi zerwać beton, nim poczuje się bezpiecznie we własnym domu.

Samotna matka dodała:

Nie czuję, że jestem pierwszą osobą, która je znalazła, ale nie sądzę, że kiedykolwiek ktoś powiedziałby, że wiedział, że one tam są

Zobacz również: Jak zachowuje się toksyczna osoba? Poznaj jej cechy