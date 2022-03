Aida Kosojan-Przybysz jest niewątpliwie najbardziej znaną jasnowidzką w Polsce. Wizjonerka ormiańskiego pochodzenia wielokrotnie podkreślała, że dar jasnowidzenia był przekazywany w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie. "Od pokoleń wiemy, że widzimy więcej, czujemy więcej i przekazujemy. Nie jesteśmy tylko od razu tego świadomi" - zdradziła w jednym z wywiadów Aida.

Rok 2022 Rokiem Korytarza

"To są wizje, to jest wyobraźnia. Dotykam bezpośrednio losu danego człowieka albo globalnego problemu. Jak był rok 2020 to przepowiedziałam na łamach gazet, że będzie "rok maski". Jak mnie zapytano, dlaczego maska, powiedziałam, że nie wiem, ale widzę maski. (...) Potem powiedziałam, że będzie "rok miecza", to jest ten rok, że miecz przyrasta do naszego ramienia. Walczymy słowem, myślą, o siebie, o swoje prawdy. Powiedziałam, że warszawskie syrenki wyjdą z mieczem na zewnątrz. Każda osoba walczy po swojemu. Nawet może walczyć uśmiechem z drugim człowiekiem" - oznajmiła wizjonerka.

Zgodnie z przepowiednią jasnowidzącej rok 2022 ma być Rokiem Korytarza. Nadchodzące miesiące mają być czasem przejścia między starym i nowym oraz poszukiwaniem dla siebie odpowiednich drzwi i pasującego klucza. Ostatnie wydarzenia zdają się potwierdzać słowa Aidy.

"Marzec miesiącem otwartych drzwi duszy"

Teraz Aida przekazuje nam wyjątkowe przesłanie. "Marzec jest miesiącem otwartych drzwi Twojej duszy. To ona potrzebuje przewietrzenia zebranych w niej toksyn, wpuszczenia świeżego powietrza, złapania równego oddechu.

Pomogą Ci w tym 13, 23, 30 i 31 marca. W tych dniach słuchaj i słysz siebie" - tłumaczy wizjonerka Aida. Te dni mają być doskonałą okazją do wzmocnienia trójkąta mocy: równowagi pomiędzy duszą, rozumiem i ciałem.

"To swoim okiem zauważysz, którą śrubę trzeba dokręcić. To Twój ruch w szachach ma doprowadzić do wygranej. To Twoje myśli są Twoim paliwem i światłem" - przekazuje Aida.

