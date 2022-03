24 lutego nad ranem czasu polskiego Rosja zaatakowała Ukrainę. Rosyjska inwazja rozpoczęła się od ataków lotniczych na miasta i bazy wojskowe. Z czasem celem rosyjskich wojsk stały się nie tylko obiekty wojskowe, ale również ludność cywilna.

Od kilku dni oczy całego świata skupione są na dramatycznej sytuacji, która ma miejsce u naszych wschodnich sąsiadów. Na temat ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę głos zabrało wielu polityków, aktywnych sportowców oraz byłych gwiazd sportu. Jedną z nich jest mistrz świata w szachach w latach 1985 - 1993, Garri Kasparow. 58-letni Rosjanin opublikował w mediach społecznościowych wpisy z radami, jak powstrzymać i unieszkodliwić rosyjskiego prezydenta, Władimira Putina.

Reklama

Garri Kasparow radzi, jak powstrzymać Władimira Putina

Sztab Warszawski Front. Inicjatywa, która powstała w sercach Ukraińców

Sygnały o napaściach i kradzieżach na granicy. "Nie panikować, ale uważać"

Pobrali się i ruszyli do walki. Niezwykła para z Ukrainy Ci, którzy od 2014 roku nie posłuchali ostrzeżeń Garriego Kasparowa na temat nieobliczalności Władimira Putina, dziś mogą powiedzieć jedynie: "Miałeś rację". Wydana w 2015 roku przez szachowego arcymistrza książka pt. "Nadchodzi zima" (w oryginale "Winter is coming") jest wielkim oskarżeniem pod adresem zachodnich polityków. Autor zastrzegł w niej, że jeśli nie zmienią oni swojej polityki wobec Rosji i nadal będą ustępować prezydentowi Rosji - traktować go jak normalnego polityka i przymykać oko na łamanie praw człowieka - dojdzie do tragedii.

Zdjęcie Garri Kasparow podał konkretne kroki, które należy podjąć, aby unieszkodliwić Władimira Putina / Piaras Ó Mídheach / Contributor / Getty Images

Tuż po rosyjskim ataku na Ukrainę 58-letni arcymistrz szachowy ponownie zabrał głos. "Natychmiast wesprzyj Ukrainę militarnie" — apelował Kasparow.

"Ok, po latach moich ostrzeżeń wreszcie mówicie mi: "Garry, miałeś rację". Przez cały cholerny dzień powtarzam dzisiaj, to co powiedziałem w 2014 roku: "Przestańcie mówić mi, że mam rację. Zacznijcie słuchać tego, co mówię!" - dodał później.

Zobacz również: Putin i jego oligarchowie celem 19-latka. Śledzi ich samoloty

Jak zwyciężyć z Władimirem Putinem? Garri Kasparow ma konkretne wytyczne

Garri Kasparow podał konkretne kroki, które należy podjąć, aby unieszkodliwić Władimira Putina. Podzielił się nimi ze światem za pomocą Twittera.

Jak pokonać Putina?

natychmiast wspomóc Ukrainę militarnie,

doprowadzić do bankructwa machinę wojenną Putina,

wyrzucić Rosję ze wszystkich międzynarodowych i finansowych organizacji,

zablokować wszystkie elementy machiny propagandowej, odwołać wszystkich ambasadorów z Rosji, przestać pomagać dyktatorowi w sianiu kłamstw i nienawiści, zablokować propagandę Putina,

działać przeciwko lokajom Putina w wolnym świecie, jeśli Schröder i tacy jak on będą dalej dla niego pracować, wnieść zarzuty,

zastąpić rosyjską ropę i gaz, naciskać na OPEC, aby zwiększył produkcję, otworzyć Keystone, "nie uratujecie planety, jeżeli wcześniej nie uratujecie ludzi na niej",

zdać sobie sprawę, że pojawią się koszty i trzeba się będzie poświęcić, "cena jest wysoka, ale będzie tylko rosnąć. Czas walczyć!".

Zobacz również: "Nie fotografuj, nie publikuj w internecie". Czego nie dodawać w trakcie wojny?

"Zagrożenie ze strony Rosji rzeczywiste i dotyczące Europy"

Garri Kasparow, tuż po zakończeniu sportowej kariery, zajął się polityką. W 2006 roku zgłosił swoją gotowość do startu w wyborach prezydenckich w Rosji. Rok później zatrzymano go podczas demonstracji partii Inna Rosja. Jeszcze tego samego dnia zwolniono go z aresztu.

W 2007 roku ponownie trafił w ręce policji, podczas wiecu rozpędzonego przez OMON. 2 grudnia 2007 roku arcymistrz szachowy oddał nieważny głos w wyborach prezydenckich w Rosji. Oskarżył wówczas władze o pogwałcenie systemu wyborczego. Dziesięć dni później ogłosił, że wycofuje się z decyzji o kandydowaniu na prezydenta Rosji.

W 2012 roku Garri Kasparow został wybrany na stanowisko prezesa Fundacji Praw Człowieka, a następnie aresztowany i pobity w trakcie procesu członkiń grupy Pussy Riot.

Podczas pobytu w Warszawie w listopadzie 2014 r. porównał Putina do Adolfa Hitlera. Opisał wówczas "zagrożenie ze strony Rosji jako rzeczywiste i dotyczące Europy".

***

Zobacz również:

Kilka dni temu urodziła dziecko. Udało jej się uciec od piekła wojny

Weronika Marczuk opiekuje się uchodźcami. "Dojechały, odpoczną u nas"

Maja Bohosiewicz chce dać nad głową Ukraińcom