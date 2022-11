To nie pierwszy raz, gdy konsumenci i internauci zarzucają hiszpańskiej marce luksusowej bezmyślność. Tym razem sytuacja jest jednak o wiele bardziej poważna. Tak dotkliwego kryzysu wizerunkowego nie zaliczył już dawno żaden ceniony dom mody. Balenciaga postanowiła bowiem reklamować dziecięcą kolekcję ubrań i dodatków na nadchodzący sezon, używając do tego akcesoriów nawiązujących do stylistyki BDSM. Zdjęcia wywołały burze w sieci. Konsumenci nazywają koncepcję "obrzydliwą" i zarzucają marce promowanie pedofilii. Protestują również gwiazdy i osoby związane z branżą fashion.

Reklama

Zobacz również: Wojna w Ukrainie tematem pokazu domu mody Balenciaga

Internauci doszukali się przerażających szczegółów

Wspomniane kontrowersje dotyczą fotografii autorstwa Gabriele Galimbertiego oraz reklam kolekcji kapsułowej stworzonej we współpracy z marką Adidas, których autorem był Chris Maggio.

Pierwsza część kampanii świątecznej przedstawiała portrety dzieci otoczone różnymi zabawkami. Dziewczynki stojące na kanapach i łóżkach trzymają w dłoniach pluszowe misie i lalki ubrane w uprzęże nawiązując do stylistyki BDSM. Dzieci wydają się przestraszone i smutne.

Ponadto na jednym ze zdjęć Chrisa Maggio, dostępnych do niedawna na stronie marki, internauci dopatrzyli się kolejnego, bardzo niepokojącego szczegółu. Na jednym z kadrów obok torebki Adidasa widniały bowiem dokumenty sądowe dotyczące orzeczenia SCOTUS z 2008 roku, na mocy którego uznano promowanie pornografii dziecięcej za przestępstwo.

Przy powstaniu kolejnej fotografii jako rekwizytu użyto z kolei książki Michaela Borremansa "Fire from the Sun". Twórczość artysty uznawana jest za bardzo kontrowersyjną. Malarz przedstawiał bowiem nagie dzieci w dziwnych, upiornych pozach, niejednokrotnie rozczłonkowane i zakrwawione.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Kontrowersje wokół butów Balenciagi. Krocie za zniszczone obuwie

Gwiazdy i konsumenci odwracają się od marki. Balenciaga przeprasza

Kontrowersyjne fotografie wywołały natychmiastowy sprzeciw internautów. Klienci i fani hiszpańskiego domu mody jednogłośnie uznali kampanię świąteczną marki za "obrzydliwą". Internauci, którzy zdecydowali się zabrać głos i w mediach społecznościowych wyrazić swój sprzeciw podkreślali, że kadry musiały zostać starannie zaplanowane, a ich opublikowanie nie mogło być przypadkowe. Przy powstaniu tak dużego i ważnego przedsięwzięcia reklamowego bierze bowiem udział wiele osób.

Instagram Post Rozwiń

Zarzuty wobec kampanii sprawiły, że marka postanowiła wydać oficjalne oświadczenie. Ze strony internetowej i mediów społecznościowych domu mody zniknęły wszystkie kontrowersyjne zdjęcia. "Serdecznie przepraszamy za wszelkie urazy, które mogła spowodować nasza kampania świąteczna. Nasze torby z pluszowymi misiami nie powinny być prezentowane w taki sposób. Natychmiast usunęliśmy kampanię ze wszystkich platform" - napisała Balenciaga.

Przepraszamy za zawarcie w naszej kampanii niepokojących dokumentów. Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie i podejmujemy kroki prawne przeciwko stronom odpowiedzialnym za stworzenie kampanii i włączenie niezatwierdzonych elementów do sesji zdjęciowej. Stanowczo potępiamy wykorzystywanie dzieci w jakiejkolwiek formie. Stawiamy na ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Balenciaga oferuje kurtkę, która wygląda jak strój budowlańca. Cena? 14,5 tys. zł!