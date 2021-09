Przesyła pikantne zdjęcia tylko zaszczepionym. Chętnych nie brakuje

Życie i styl

24-letnia modelka zachęca do szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 w bardzo nietypowy sposób. Oferuje bowiem odważne, pikantne zdjęcia osobom, które są w pełni zaszczepione i mają na to dowód. Kobieta zdecydowała się działać radykalnie, by zmienić zdanie tych, którzy sprzeciwiają się szczepieniom.

Zdjęcie Internetowa gwiazda wpadła na kontrowersyjny pomysł. Przesyła zdjęcia w negliżu tylko zaszczepionym / Jam Press/@kazumisworld / SplashNews.com/East News / East News