Gwiazdy Przewidziała pandemię i wojnę w Ukrainie. Kim jest Aida Kosojan-Przybysz? Aida Kosojan-Przybysz jest urodzoną w Gruzji Ormianką. Przyszła na świat 9 stycznia 1969 roku w Batumi w południowo-zachodniej części kraju. Tam też się wychowała. Wizjonerka na studia wyjechała do Kijowa, gdzie ukończyła ekonomię ze specjalnością kredyty i finanse w Wyższej Szkole Gospodarki Narodowej. Obecnie Aida Kosojan-Przybysz mieszka w Polsce, gdzie cieszy się niemałą popularnością.

Wizjonerka nie została tam jednak na długo. Od lat mieszka w Polsce. Dar jasnowidzenia otrzymała od babci, która przewidziała, kim będzie jej mąż. W wizjach miała widzieć wysokiego blondyna z innego kraju. Jak się okazuje, słowa babci mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Aida Kosojan-Przybysz o tym, że ma dar jasnowidzenia, dowiedziała się mając cztery lata. Wówczas zaginęła córka sąsiadów. Dziewczynka pocieszyła zrozpaczonych rodziców, mówiąc, że ich dziecku nie stała się krzywda. Zdaniem Aidy po prostu wyszła za mąż. Kobieta odnalazła się po kilku dniach wraz z małżonkiem.

Wizjonerka zyskała szerokie grono odbiorców, którzy doceniają jej trafne wizje. Aida Kosojan-Przybysz przewidziała m.in. pandemię koronawirusa, twierdząc, że rok 2020 widzi jako Rok Maski. Z kolei Rokiem Korytarza nazwała rok 2022. W tym czasie byliśmy świadkami korytarzy humanitarnych po ataku Rosji na Ukrainę.

Aida Kosojan-Przybysz podzieliła się przesłaniem

Aida Kosojan-Przybysz dar, który otrzymała od babci, wykorzystuje, by pomagać innym. Chętnie dzieli się radami, przesłaniami i wizjami. Wiele osób kieruje się jej wskazówkami, co widać, czytając komentarze w mediach społecznościowych. Tym razem jasnowidzka zaapelowała do Polaków i odniosła się do pokładów dobra, które są w każdym człowieku.

"Każdy z nas ma w sobie źródło dobra. Wystarczy chcieć z niego czerpać. Bądź dobrym człowiekiem jak dla siebie, tak dla świata. Zapalaj uśmiechem gwiazdy na niebie, a może po prostu zacznij je widzieć. Dobro jest instrumentem, na którym gra twoja dusza" - napisała Aida Kosojan-Przybysz.

Pod postem jak zwykle w ekspresowym tempie pojawiły się komentarze od fanów. Nie zabrakło miłych słów. "Pięknie to pani napisała" - czytamy na Instagramie.

