Przez miesiąc żywił się wyłącznie kebabami. Tak zareagowało jego ciało

Życie i styl

Od 1 do 31 grudnia trzydziestosześcioletni Des Breakey z Manchesteru codziennie wieczorem zjadał cztery kebaby, co w ciągu miesiąca oznacza dostarczenie organizmowi 240 tysięcy kalorii. Choć teraz chce “przejść na emeryturę” i nie planuje powtarzać tego wyczynu, to jednak twierdzi, że nie zrezygnuje z kebabów całkowicie.

Zdjęcie Kebabton trwał 4 tygodnie, w tym czasie mężczyzna zjadł 124 kebaby / Twitter