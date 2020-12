​Przyjaciel księżnej Diany zdradza kulisy jej pamiętnego tańca do utworu "Uptown girl"

Jedną z najbardziej zapadających w pamięć scen czwartego sezonu serialu "The Crown" jest ta, w której Lady Di tańczy dla swojego męża na deskach Royal Opera House. Na swoje (i jego) nieszczęście wybrała frywolny przebój autorstwa Billy’ego Joela o dziewczynie z wyższych sfer, podrywanej przez chłopców ze stacji obsługi samochodów. Teraz choreograf, z którym wtedy tańczyła, opowiedział o tym, jak naprawdę wyglądała ta sytuacja.

Zdjęcie Choreograf zdradził, że po występie wychodzili kłaniać się aż osiem razy /East News

"Żyła w dostatnim świecie / Tak długo, jak tylko człowiek może / Ale teraz szuka chłopaka z przedmieścia / Takiego, jak ja (...)" - śpiewał w swojej piosence Billy Joel. To właśnie do tego utworu księżna Diana zatańczyła w grudniu 1985 roku, żeby zrobić niespodziankę księciu Karolowi. Niespodziankę, a może psikusa. W serialu "The Crown" widać, że Karol jest wściekły, zażenowany i zazdrosny o to, że jego żona - ulubienica tłumów - znów skradła całą uwagę. Tym bardziej, że Diana, zamiast wystąpić u jego boku, zatańczyła ze swoim przyjacielem, choreografem Waynem Sleepem.

W rzeczywistości było podobnie. Sleep opowiedział teraz w wywiadzie dla serwisu internetowego "Vulture", że po latach wciąż myśli o tamtej nocy w Royal Opera House. Wspomniał, że przyjaźnił się księżną od wielu lat, bo oboje mieli podobną naturę - byli trochę samotnikami. Gdy jednak znienacka zaproponowała mu, że chce z nim publicznie zatańczyć, był w szoku. "Myślałem, że musi być szalona! Mogło to zostać odebrane w niewłaściwy sposób. Poza tym z zespołu baletowego mogłaby wybrać znacznie wyższego i przystojniejszego chłopca" - wspomnia choreograf.

I dodaje, że Diana nie chciała słyszeć o kimś innym i nalegała:

"Nie, chcę to zrobić z tobą, chcę być twoją dziewczyną z wyższych sfer. Wyjaśniła, że dostała świetne nagranie "Uptown Girl" Billy'ego Joela, a cały występ ma być niespodzianką dla męża, jej prezentem na Boże Narodzenie. Do tego momentu Karol miał o niczym nie wiedzieć" - powiedział Wayne Sleep. Ujawnił też, że Diana wybrała tę konkretną piosenkę ze względu na teledysk, w którym Christie Brinkley, modelka i aktorka dla której Joel napisał tę piosenkę, wysiadała z samochodu w dużym kapeluszu. "Diana chciała odegrać tę wyrafinowaną rolę" - wyjaśnił.