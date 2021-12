Te świąteczne piosenki psy lubią najbardziej!

Do dość zaskakujących wniosków doprowadziły badania przeprowadzone przez organizację Guide Dogs. Okazuje się, że psy kochają świąteczne piosenki. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez organizację, o wynikach której donosi "The Guardian", psi melomani najbardziej doceniają głos George’a Michaela śpiewającego "Last Christmas I gave you my heart...". Chodzi oczywiście o słynny świąteczny przebój zespołu Wham !. Na drugim miejscu świątecznej psiej playlisty znalazł się utwór "Jingle Bells", nie mogło zabraknąć również piosenki "All I Want for Christmas is You" autorstwa Mariah Carey.

Dbając o dobry nastrój czworonożnych przyjaciół można sięgnąć do muzycznego katalogu Michaela Buble, szczególnie po utwór " It's Beginning to Look a Lot Like Christmas", Chris Rea i piosenka "Driving Home for Christmas" również ucieszy naszych braci mniejszych podobnie, jak utwór "A Wonderful Christmas Time" Paula McCartneya.

Dlaczego psy kochają świąteczne piosenki?

Z badań wynika, że zwierzęta preferują bardziej radosne utwory, aniżeli spokojniejsze, melancholijne, instrumentalne melodie. 90 proc. właścicieli psów, którzy wzięli udział w ankiecie, przyznało, że muzyka łagodzi psie obyczaje, pozwala na wyciszenie i uspokojenie zwierzęcia, co może okazać się szczególnie istotne w trakcie świątecznego zamieszania, kiedy codzienna rutyna psa może być nieco zaburzona.

Komentująca wyniki ankiety dr Helen Whiteside, dyrektor ds. naukowych w Guide Dogs UK, wyjaśniła, że wnioski płynące z badania nie są jedynie subiektywną oceną właścicieli psów.

Muzyka jest często używana do uspokajania psów w czasie zmian i stresu. Nic dziwnego, że będzie odgrywać kluczową rolę również dla psów w te Święta Bożego Narodzenia zaznaczyła.

O muzycznych gustach psów traktowało badanie przeprowadzone w 2017 roku przez szkockie stowarzyszenie zajmujące się zapobieganiem aktom znęcania się nad zwierzętami - Society for the Prevention of Cruelty to Animals - i Uniwersytet w Glasgow. Nadzorujący badanie prof. Neil Evans wskazał wówczas, że najbardziej pozytywne zmiany w zachowaniu zaobserwowano, gdy psy słuchały reggae i soft rocka. I choć te gatunki znacząco się wyróżniały na tle innych, dodał, że każdy pies ma swój własny gust muzyczny.

Zdjęcie Naukowcy są zdania, że każdy pies ma gust muzyczny! / 123RF/PICSEL



