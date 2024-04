Brązowa bluzka

Twój wybór świadczy o neutralności i dyskrecji, jednak w negatywnym znaczeniu. Masz tendencję do ukrywania problemów, udając, że wszystko jest w porządku. Trudno jest ci się otworzyć przed innymi, za wszelką cenę chcesz zataić swoje gorsze cechy. Brak ci także indywidualizmu, a twoja nieśmiałość świadczy o niskiej samoocenie. Unikasz ryzyka, przez co możesz wydawać się dla innych nudną osobą. Popadasz w monotonność, nie lubisz zmian i niechętnie się rozwijasz. Jesteś przywiązana do schematów i brak ci entuzjazmu.

Różowa bluzka

Twoją najgorszą cechą jest naiwność. Bywasz także niedojrzała, o czym świadczą twoje irracjonalne decyzje. W relacjach miłosnych jednak czasem stajesz się manipulatorką i próbujesz osiągnąć swój cel za wszelką cenę. Zbyt mocno kierujesz się emocjami, przez co potrafisz pokazać innym swoje impulsywne reakcje, których potem żałujesz. Brak ci także asertywności w relacjach przyjacielskich. Jesteś ustępliwa i unikasz kłótni, przez co stajesz się zależna od tych osób. Często może wprawiać cię to w smutek i żal do samej siebie.

Zielona bluzka

Jesteś osobą zawsze zazdrosną, trudno jest ci znosić sukcesy innych, nawet najbliższych. Masz zaledwie garstkę znajomych, którzy znoszą twoje wybryki. To właśnie twoja zazdrość sprawia, że trudno jest ci zbudować trwałe relacje. Gdy czujesz zagrożenie, że ktoś jest w czymś od ciebie lepszy, to pojawia się w tobie zawiść. Jesteś także niestabilna emocjonalnie i czasem jest trudno przewidzieć, co zrobisz. Brak ci także równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Popadasz ze skrajności w skrajność, albo siedzisz nocami nad projektem, albo balujesz do białego rana.

Niebieska bluzka

Jesteś osobą otwartą, niektórzy jednak mogą to odbierać negatywnie. Nie masz zahamowań, mówisz o wszystkim i do wszystkich. Trudno jest ci zapanować nad słowami, niektórzy wręcz czują się przy tobie niezręcznie. Dzielisz się z obcymi swoimi problemami, o których nie chcą nawet słyszeć. Pamiętaj, że inni mogą wykorzystywać twoje słowa przeciwko tobie. Bywasz zbyt opanowana przez co, trudno jest zrozumieć twoje intencje i emocje. Nie potrafisz podejmować jasnych decyzji, przez co potrafisz zmienić plany wiele razy w trakcie jednego dnia. Nie patrzysz wtedy na innych. Wszystko dostosowujesz do swoich kaprysów.

