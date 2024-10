Jeśli wybrałeś pomarańczową dynię, to prawdopodobnie jesteś osobą optymistyczną i pełną energii. W kontaktach z innymi emanujesz ciepłem i pozytywną aurą, co sprawia, że ludzie chętnie spędzają z tobą czas. Na pierwszy rzut oka wydajesz się otwarty, spontaniczny i przyjazny. Masz dar zarażania entuzjazmem, co sprawia, że inni czują się w twoim towarzystwie swobodnie. Twoje pierwsze wrażenie to osoba żywiołowa i towarzyska.