Do naszej redakcji zgłosiła się zaniepokojona czytelniczka, która otrzymała taką wiadomość. Zaintrygowana tematem pytania, który ostatnimi czasy wywołuje burzliwe dyskusje, chciała wyrazić swoją opinię, poprzez wysłanie SMS-a. Coś ją jednak powstrzymało i zaczęła zastanawiać się nad bezpieczeństwem takiego zachowania.

Z tego co wiemy, nadawca tego numeru zawsze wybiera tematy, które są przedmiotem sporu opinii publicznej. Wcześniej pojawiały się następujące pytania:

Czy popierasz zbiórkę pieniędzy przez WOŚP Jurka Owsiaka?

Czy zagłosowałbyś na partię PiS?

Według sondażu 26% Polaków jest za opuszczeniem Unii Europejskiej. Czy Ty również?

TK uznał, że aborcja w przypadku wad płodu jest niezgodna z Konstytucją. Czy zgadzasz się z tą decyzją?

Czy numer 8068 jest bezpieczny? Gdzie jest haczyk?

Na jednej ze stron służących do oceniania nieznanych numerów, użytkownicy już od 2015 roku komentowali numer 8068, a od tamtego czasu w wynikach wyszukiwania pojawił się on ponad 10 tysięcy razy. Oznacza to, że już od wielu lat podobne SMS-y są rozsyłane do użytkowników telefonów. Nic dziwnego, że tyle osób próbowało sprawdzić, czy odpowiadanie na wiadomość faktycznie jest darmowe i bezpieczne. Znaczna większość komentarzy pod tym numerem jest negatywna, a użytkownicy zarzucają nadawcy naciąganie i oszukiwanie ludzi. Jednakże pojawiają się też neutralne opinie:

Normalny sondaż, za darmo. Stan konta po wysłaniu taki sam, jak i przed anonimowy internauta

Okazuje się, że faktycznie SMS z odpowiedzią na numer 8068 można wysłać zupełnie za darmo. Nadawca jednak liczy na nieuwagę użytkowników. Wiadomość o sondażu przychodzi z numeru 7328. Cały trik polega na tym, że zamiast otwierania nowej konwersacji i wysyłania odpowiedzi na podany numer, użytkownicy wysyłają SMS-a w tym samym czasie, odpowiadając na numer 7328, i to wtedy naliczana jest opłata.

7328 - co to za numer i skąd opłata za SMS-y?

7328 to numer, z którego przesyłane są SMS-y premium. Są to inaczej wiadomości o podwyższonej płatności. Koszt wysłania wiadomości na ten numer to 3,69 złotych. Odpisanie na SMS-a tego nadawcy może powodować włączenie subskrypcji. W wielu przypadkach powodują one niezliczone ilości takich komunikatów i co się z tym wiąże, naliczanie dodatkowych opłat.

Nie łatwo ustalić, kto dokładnie jest właścicielem numerów premium. Wiemy natomiast, że należą one do prywatnych podmiotów gospodarczych, które decydując się na przeprowadzanie płatnych akcji, same ustalają wysokości stawki za wysyłanie lub odbieranie SMS-ów.

Zdjęcie Taką wiadomość otrzymała nasza Czytelniczka (screen) / archiwum prywatne

Zarówno z wysyłaniem, jak i otrzymywaniem wiadomości premium wiąże się pewne niebezpieczeństwo. Zdarza się, że ich właściciele redagują treści w taki sposób, aby ukryć fakt, że usługa jest płatna, co może powodować obciążenie nieświadomego użytkownika wysokimi opłatami. Należy więc zachowywać ostrożność odpowiadając na wiadomości, a także uważać czy nie zgadzamy się na płatne subskrypcje.

Jak zabezpieczyć się przed utratą pieniędzy?

Zdjęcie Odpowiadanie na SMS-y od 4-cyfrowych numerów, może wiązać się z utratą pieniędzy / 123RF/PICSEL

W przypadku otrzymania SMS-a premium najlepiej na niego nie reagować, czyli nie odpisywać lub nie oddzwaniać na dany numer. Jeśli natomiast raz odpowiemy na taką wiadomość, nadawca może zacząć regularnie wysyłać nam natrętne SMS-y. Co zrobić w takiej sytuacji?

Skutecznym sposobem na zabezpieczenie się przed otrzymywaniem niechcianych wiadomości jest blokada usługi Premium SMS. Zazwyczaj można to zrobić, wysyłając SMS-a o konkretnej treści na odpowiedni numer. Procedura blokady jest nieco inna w przypadku każdego operatora sieci komórkowej, dlatego najlepszym sposobem jest skontaktowanie się z operatorem lub wyszukanie informacji na jego stronie internetowej.

Warto też pamiętać, aby nie podawać numeru telefonu na nieznanych stronach, ponieważ może się to wiązać z aktywowaniem subskrypcji i jednoczesnym naliczaniem dodatkowych opłat. Ostrożność należy zachować nie tylko w przypadku otrzymywanych SMS-ów, ale i połączeń. Zdarza się, że odbierając nieznany numer, połączenie nagle zostaje zerwane. W takiej sytuacji nie należy oddzwaniać, bo właśnie w ten sposób możemy narazić się na naliczenie wysokiej opłaty.