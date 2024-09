Główną rolę odegrał tu postęp technologiczny, prowadzący do automatyzacji i większej efektywności. Wiele dawnych profesji uważanych jest dzisiaj za przestarzałe i zwyczajnie zbędne. Zmianom podlegają także preferencje współczesnych konsumentów, co prowadzi do spadku popytu na niektóre produkty i usługi. Pojawiają się nowe potrzeby, a wraz z nimi nowe zawody. Raczej nie wyobrażamy sobie, by podstawą transportu byli przewoźnicy konni, prawda?