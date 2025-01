Szybki i łatwy w przygotowaniu, a do tego niewiele kosztuje. Peeling kawowy może pełnić funkcję naturalnego kosmetyku, który zadziała zbawiennie na skórę. Pomoże usunąć martwe komórki skóry i stymulować wzrost zdrowego naskórka. Dzięki temu skóra stanie się jędrna i gładka.

Peeling na bazie kawy może też pomóc wygładzić zmarszczki czy bruzdy. Kawa nie bez powodu dość często gości na liście składników kosmetyków przeznaczonych do peelingu ciała. To ze względu na zawartość kofeiny, która poprawia krążenie krwi, działa ujędrniająco, przeciwzapalnie, ma właściwości przeciwutleniające, hamuje starzenie się skóry i działa rewitalizująco. Co więcej, sprzyja regeneracji i pobudza metabolizm tłuszczów czy usuwanie toksyn. Kofeina jest też sprzymierzeńcem, jeśli chodzi o pomoc w walce z cellulitem.