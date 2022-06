QUIZ: "W samo południe 4 czerwca 1989". Ile pamiętasz z czasów wyborów?

Życie i styl

Dołącz do nas:

Dziś mijają 33 lata od wyborów, które otworzyły Polsce drogę do bycia wolnym krajem. Ich wyniki zaskoczyły wszystkich - PZPR odniosło potężną klęskę, a ogromnym sukcesem opozycyjnej "Solidarności" zaskoczony był nawet sam Lech Wałęsa. Jaka była pogoda 4 czerwca 1989 roku? Ile kobiet weszło do Sejmu? Co głosiły plakaty wyborcze? Przypomnij sobie najważniejsze momenty tamtego dnia i sprawdź, jak dobrze go pamiętasz w naszym quizie!

Zdjęcie 4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się wybory, które bezpośrednio przyczyniły się do upadku komuny. Ile pamiętasz z tamtych czasów? / Stefan Kraszewski/Marek BAZAK/East News / Wikimedia