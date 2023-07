Quiz wiedzy ogólnej: Lepszy od krzyżówki na plaży. Nieliczni zdobywają 20 punktów

Karolina Burda Życie i styl

Wybrałeś się na plażę i zapomniałeś krzyżówki? Mamy dla ciebie coś znacznie lepszego. Sprawdź swoją wiedzę ogólną w naszym niebanalnym quizie. Inni plażowicze będą ci go zazdrościć. Jest jednak pewien haczyk, quiz nie należy do prostych, a 20 punktów zdobyło tylko 2% użytkowników. Czy uda ci się zaliczyć do tego grona? Przekonajmy się.

Zdjęcie Zdobędziesz, chociaż 18 punktów? Sprawdź, czy jesteś geniuszem / Materiał zewnętrzny @tourismaustralia / Getty Images