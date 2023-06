Spis treści: 01 Miasto krasnali

02 Miasto Trzech Koron

03 Miasto dla miłośników zwiedzania

04 Miasto dla aktywnych miłośników natury

Miasto krasnali

Pierwsze miejsce w naszym rankingu zajął... Wrocław! Najpopularniejszym miejscem spotkań turystycznych jest przede wszystkim Rynek, twierdzi się też, że jest jednym z największych w Europie. Urlopowicze chętnie odwiedzają to miejsce, aby móc podziwiać Stary Ratusz oraz kolorowe kamienice z pobliskich restauracji i kawiarni. To miejsce wręcz tętni życiem. Będąc we Wrocławiu, należy zobaczyć Halę Stulecia, która wpisana jest na listę UNESCO. Odbywają się w niej liczne wydarzenia, koncerty i wystawy.

Zdjęcie Panorama miasta Wrocław / 123RF/PICSEL

Wybierając się do Wrocławia, warto zwrócić uwagę na Katedrę św. Jana Chrzciciela, która została wybudowana na przełomie XIII i XIV wieku. Według legendy pewien mężczyzna w zemście za odrzucenie zalotów, podpalił dom swojej ukochanej i obserwował pożar z katedry. Następnie ściany budowli uwięziły mężczyznę w ścianach i do dziś na jednej z nich można dostrzec podobiznę jego twarzy.

Dodatkową atrakcją tego miasta jest Ogród Japoński, do którego turyści chętnie wybierają się, aby zasmakować spokoju. Miłośnikom natury do gustu przypadnie również wrocławski Ogród Botaniczny, a rodzinom z dziećmi Zoo z Afrykarium, Hydropolis (interaktywne muzeum dotyczące wody i hydrosfery) oraz Kolejkowo. Podczas zwiedzania zwróć uwagę na krasnale, które są obecnie symbolem tego miasta.

Zdjęcie Małe rzeźby ozdabiają różne zakątki miasta / 123RF/PICSEL

Miasto Trzech Koron

Według naszych czytelników drugie miejsce powinien zająć Kazimierz Dolny, który położony jest tuż nad Wisłą. Największą atrakcją tego miasta są ruiny zamku, a turyści chętnie podziwiają zachowaną tam Wieżę Łokietka. Warto również odwiedzić malowniczy rynek, który przepełniony jest kamienicami, kawiarniami oraz galeriami sztuki.

Zdjęcie Widok na Kazimierz Dolny / 123RF/PICSEL

Osoby, które lubią spacerować, koniecznie powinny wybrać się na Górę Trzech Krzyży i skarpę wiślaną oraz do wąwozów lessowych, których ściany osiągają nawet kilkadziesiąt metrów wysokości. Dodatkowo nieopodal znajduje się Krowia Wyspa, na której znajduje się rezerwat ptactwa wodnego. Nie lada atrakcją dla urlopowiczów jest również rejs statkiem, można podziwiać z niego naturę oraz zabytki miasta. Kazimierz Dolny nazywany jest również miastem Trzech Koron, gdyż oferuje malownicze widoki na szczyt górski o tej samej nazwie.

Zdjęcie Kazimierz Dolny, Kościół Farny z lotu ptaka / Robert Neumann / Agencja FORUM

Miasto dla miłośników zwiedzania

Zamość zajął trzecie miejsce w naszym rankingu. To miasto położone w województwie lubelskim, które chętnie odwiedzane jest przez wielu turystów. Na początku warto wybrać się tam na Rynek Wielki , który zdobi podziwiany przez odwiedzających Ratusz oraz renesansowe kamienice. Obowiązkowym punktem jest również zamojska Twierdza, która powstała w latach 1579-1616 oraz zamojski Park Kulturowy widniejący na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcie Ratusz w Zamościu / 123RF/PICSEL

W mieście znajduje się również zamojska Katedra św. Tomasz Apostoła i św. Jana Chrzciciela, do której zostały sprowadzone relikwie św. Tomasza Apostoła oraz rąbek szaty Najświętszej Maryi Panny z kościoła św. Anastazji w Rzymie. Dodatkową atrakcją jest zalew za Rotundą, gdzie można odpocząć na plaży po długich godzinach zwiedzania miasta. Zamość zdecydowanie przypadnie do gustu fanatykom historii. Dla rodzin z dziećmi polecamy pójść do Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera, a dla miłośników natury odwiedzić Rezerwat Przyrody Hubale. Do innych atrakcji tego miasta należy:

Synagoga w Zamościu,

Park Miejski,

Brama Lubelska,

Muzeum Fotografii,

Muzeum Zamojskie (znajduje się w kamienicach przy Rynku Wielkim).

Zdjęcie Park miejski w Zamościu / 123RF/PICSEL

Miasto dla aktywnych miłośników natury

Na czwartym miejscu znalazła się... Szczawnica, która położona jest w województwie małopolskim. Chcąc wybrać się na spacer, warto odwiedzić wąwóz Homole, którego szlaki nadają się nawet dla najmłodszych wczasowiczów, a trasą można dotrzeć aż na szczyt Pienin. Odwiedzając to miasto trzeba zobaczyć wodospad Zaskalnik, który ma ok. 5 m wysokości i znajduje się u stóp góry Wysokiej. Do celu poprowadzi ścieżka ze Szczawnicy.

Zdjęcie Wodospad Zaskalnik / 123RF/PICSEL

Popularną atrakcją w tamtym rejonie jest również spływ Dunajcem na starodawnej tratwie, z której można podziwiać malownicze widoki. Wielu turystów decyduje się również na zobaczenie najpiękniejszego szczytu w Pieninach, czyli Sokolicy, na który również można dostać się ze Szczawnicy. W samym mieście znajduje się promenada oraz Park Dolny, gdzie można odpocząć. Fani wodnych sportów mogą spróbować przepływu kajakiem lub raftingu.

Zdjęcie Spływ Dunajcem to popularna atrakcja nie tylko dla polskich, ale też zagranicznych turystów. W sezonie ciągną tu prawdziwe tłumy / Marcin Makowski / Agencja FORUM

