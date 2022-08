Rekin na plaży Kamari w Grecji

W ostatnim czasie coraz częściej słychać o rekinach, które podpływają bliżej plaż. Tym razem drapieżnik był widziany blisko plaży Kamari na greckiej wyspie Kos. Według świadków miał nawet trzy i pół metra długości. Przerażeni turyści uciekali z wody, bojąc się, że rekin zacznie atakować.

Początkowo urlopowicze nie potrafili zidentyfikować, co pojawiło się blisko plaży. Po chwili jednak dostrzegli płetwę rekina. "Mój mąż zobaczył coś w wodzie i pomyślał, że to ktoś nurkujący z rurką, ale wstaliśmy i zobaczyliśmy, że to była na pewno płetwa" - powiedziała w rozmowie z "The Sun" jedna z turystek. "Miałem straszną wizję, że w pewnym momencie ktoś zniknie pod wodą" - dodał inny urlopowicz.

Reklama

Jedno z małżeństw w rozmowie z mediami wyznało, że od 20 lat spędza wakacje na Kos, ale nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego. Pojawienie się rekina niedaleko greckiej plaży to jedynie doniesienia turystów. Służby nie potwierdziły jeszcze tych informacji.

Wideo youtube

Rekiny coraz bliżej plaż

Zdjęcie Turyści przeżyli chwile grozy. Drapieżnik pojawił się na greckiej plaży / Wojciech Stóżyk / Reporter

Jak podaje "The Sun" za powód pojawiania się rekinów niedaleko wakacyjnych kurortów można uznać przełowienie, a także powrót turystów po dwóch latach pandemii.

W tym roku rekin zaatakował m.in w Egipcie niedaleko Hurghady. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło również u wybrzeży Kornwalii, gdzie drapieżnik zaatakował nurkującą kobietę i ugryzł ją w nogę.

***

Zobacz także:

Na te daty uważaj. Mogą utrudnić ci urlop

Wakacje w sierpniu. Gdzie będzie najtaniej? Trzy kierunki

Lotniska grozy. W tych miejscach Europy jest najgorzej