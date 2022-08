Spis treści: 01 5 i 15 sierpnia w Chorwacji

02 15 sierpnia w Hiszpanii

03 15 sierpnia we Włoszech

04 15 sierpnia we Francji

05 15 sierpnia w Grecji

06 30 sierpnia w Turcji i na Cyprze Północnym

5 i 15 sierpnia w Chorwacji

Chorwacja, czyli jeden z najbardziej popularnych wśród Polaków wakacyjnych kierunków, w sierpniu obchodzi aż dwa święta, które są dniami wolnymi od pracy.

5 sierpnia to Dzień Zwycięstwa i Dziękczynienia, Chorwaci świętują zwycięstwo nad serbskimi separatystami. Konflikt rozpoczął się 25 czerwca 1991 r. kiedy Chorwacja wystąpiła z Jugosławii. Wówczas chorwaccy Serbowie proklamowali samozwańczy okręg autonomiczny, który stał się częścią Republiki Serbskiej Krajiny ze stolicą w Kninie.

28 czerwca 1991 na terytorium Chorwacji wkroczyła Jugosłowiańska Armia Narodowa, której celem była “ochrona integralności terytorium Jugosławii". Walki szybko przerodził się w regularną wojnę, która potrwała aż do 12 listopada 1995 r. kiedy podpisano porozumienie pokojowe. Dla Chorwatów jednym z największych zwycięstw w wojnie była operacja “Burza", która rozpoczęła się 4 sierpnia 1995 r. W jej efekcie zdobyto Kini, z Chorwacji uciekło ok. 200 tys. Serbów, a kolejne 100 tys. została wysiedlonych. Dla Chorwatów jest to dzień, w którym upadła idea Wielkiej Serbii, dla Serbów jest to dzień żałoby narodowej.



Reklama

Instagram Post

15 sierpnia, czyli pamiątka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jest także świętem w Chorwacji. Kraj ze stolicą w Zagrzebiu w 90 proc. zamieszkują katolicy, toteż podobnie jak w Polsce czczą oni najważniejsze święta kościele, zatem 15 sierpnia jest w Chorwacji dniem wolnym od pracy. 5 sierpnia w tym roku wypada w piątek, zaś 15 w poniedziałek. Dwa długie weekendy sprawiają, że wielu Chorwatów także zechce w tym czasie odwiedzić nadmorskie kurorty, toteż znalezienie wówczas noclegów może być jeszcze trudniejsze niż zazwyczaj.



Chorwacja – Zagrzeb, Rovinj i Park Narodowy Jezior Plitwickich

15 sierpnia w Hiszpanii

Zdjęcie Procesja w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hiszpanii (15 sierpnia) / 123RF/PICSEL

Hiszpania podobnie jak Polska jest krajem katolickim, nikogo nie zdziwi zatem, że również na Półwyspie Iberyjskim w poniedziałek, 15 sierpnia, celebrowane będzie święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Hiszpanii jest to także dzień wolny od pracy, a zatem mieszkańcy będą chętnie spędzali długi weekend w nadmorskich miejscowościach, toteż znalezienie noclegu w tym terminie może być znacznie utrudnione.

15 sierpnia we Włoszech

Zdjęcie Celebracja Ferragosto we Włoszech / canbedone / 123RF/PICSEL

Włosi natomiast 15 sierpnia obchodzą Ferragosto. Jest to święto będące połączeniem naszych dożynek i śmigusa-dyngusa. Włosi mają wówczas dzień wolny od pracy, który chętnie spędzają na plażach, oblewając się wodą. W tym dniu nad morzem mogą być jeszcze większe tłumy niż zazwyczaj, zatem jeśli ktoś pragnie spokoju, powinien raczej unikać plaż. Choć w restauracjach i pubach tego dnia także może być tłoczno.

Ferragosto to święto zbiorów, które początkowo obchodzono we wrześniu, ale cesarz August uznał, że dużo lepszym czasem na świętowanie będzie miesiąc noszący jego imię. Podobnie jak Polacy łączą święto Matki Boskiej Zielnej ze świętem Wojska Polskiego oraz dożynkami, taki i we Włoszech Ferragosto jest połączone z obchodami święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

15 sierpnia we Francji

Choć Francuzi to obecnie mocno zlaicyzowane społeczeństwo, to nadal w ich kalendarzu dniem wolnym od pracy jest 15 sierpnia, czyli Matki Boskiej Zielnej. Jest to dzień wolny od pracy, warto o tym pamiętać, spędzając wakacje nad Loarą, Sekwaną czy na Lazurowym Wybrzeżu.



Dokąd na wakacje bez obaw o obostrzenia pandemiczne? Przegląd kierunków >>

15 sierpnia w Grecji

Zdjęcie Prawosławne klasztory (monastyry) na szczycie Meteorów w Grecji / 123RF/PICSEL

W Grecji dominującą religią jest prawosławie. Tamtejsza cerkwie 15 sierpnia obchodzi święto Zaśnięcia Bogurodzicy. Obchody święta poprzedzone są 15-dniowym postem (nie obowiązuje tylko 6 sierpnia). W tym dniu kościół wschodni w sposób szczególny wspomina Maryję. Wyznawcy prawosławia (podobnie jak katolicy) wierzą, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Cerkiew uznaje, że Matka Boska nigdy nie umarła, a jedynie zasnęła i w ten sposób odeszła ze świata.

W kościele rzymskokatolickim nigdy nie ustalono, czy odejście Maryi wiązało się ze śmiercią, czy wskrzeszeniem, czy już za życia została wzięta do nieba. 15 sierpnia w Grecji do święto Zaśnięcia Bogurodzicy, a jednocześnie dzień wolny od pracy. W miejscowościach turystycznych najczęściej nie daje się tego odczuć, ale spędzając wakacje w małych wsiach i miasteczkach, należy liczyć się z tym, że sklepy czy restauracje mogą być zamknięte.

30 sierpnia w Turcji i na Cyprze Północnym

Zdjęcie Parada wojskowa w Turcji, 30 sierpnia z okazji Dnia Zwycięstwa / 123RF/PICSEL

Osoby, które za cel podróży obrały sobie Turcję, powinny pamiętać o dacie 30 sierpnia, wówczas potomkowie Osmanów świętują Dzień Zwycięstwa. Jest to święto państwowe i dzień wolny od pracy. W całym kraju odbywają się parady wojskowe i pokazy lotnicze, a wszystko na pamiątkę zwycięstwa Turcji nad Grecją w bitwie pod Dumlupinar.

Do bitwy doszło w dniach 26-30 sierpnia 1922 r. Kiedy to tureckie oddziały na czele z paszą Mustafą Kemalem Atatürkiem stanęły do bitwy przeciw armii greckiej. Bitwa okazała się przełomowa dla tureckiej wojny o niepodległość. Dzięki 23 października 1923 r. mogła powstać Republika Turcji. 30 sierpnia jest także świętem państwowym w tureckiej części Cypru — Cyprze Północnym.



Urlop w Turcji? Jeśli nie znasz tej zasady, ryzykujesz aresztowanie! >>