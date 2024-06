Podobny widok zaskoczy niejednego pasażera. A jednak - w pociągach PKP Intercity szykuje się prawdziwa rewolucja. Pilotażowo zainstalowano już pierwszy automat z przekąskami i napojami . Ten pojawił się w zmodernizowanym wagonie typu Combo. To jednak dopiero początek.

"Spożywcza" rewolucja na kolei stała się faktem. W pociągu IC Strzelecki, obsługującym trasę Warszawa - Gorzów Wielkopolski - Warszawa, stanął pierwszy automat vendingowy - oferujący podróżnym zimne i ciepłe napoje, świeże kanapki oraz przekąski . Podobne rozwiązanie, w założeniu, ma być uzupełnieniem oferty gastronomicznej we wszystkich pociągach kategorii IC.

W obliczu podobnych zmian pasażerowie będą mogli korzystać z usługi gastronomicznej przez cały czas trwania podróży - informuje biuro prasowe PKP Intercity. Co ważne, wszystkie płatności przy okazji zakupów w automatach możliwe będą wyłącznie za pomocą karty .

Zaskakiwać - pozytywnie - mają także ceny. Jak donosi Gazeta Krakowska, za kawę espresso w automatach zapłacić trzeba 4,50 zł. Inne napoje to koszt od 5 do 7 zł. Mała paczka chipsów kosztuje 5 zł, zaś słodkie batoniki około 4 zł. Butelka wody to koszt 3 zł.