Ważne zmiany w programie 500 plus wchodzą w życie 1 czerwca. Rozpoczynający się tego dnia nowy okres świadczeniowy programu "Rodzina 500 plus" potrwa do końca maja 2023 roku. Wnioski w jego ramach można było składać od 1 lutego 2022 roku. Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, do 11 maja zostały złożone wnioski obejmujące ponad 6,1 mln dzieci.

500 plus - wniosek

Złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantowało ciągłość wypłaty świadczenia. Jeśli ktoś złożył dokument w maju, ustalenie prawa do wypłaty przyznanego świadczenia za czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2022 roku. Jeśli wnioski zostaną złożone po 30 czerwca, świadczenie 500 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy wypłata 500 plus - nowe terminy

W związku z tym, że od teraz programem "Rodzina 500 plus" będzie zajmował się ZUS, zmianie ulegną terminy wypłat. Od teraz środki będą przychodziły w następujących dniach miesiąca - 4,7,9,14,18, 20 lub 22. Jeżeli okaże się, że termin wypadnie w dniu wolnym od pracy, przelew będzie realizowany wcześniej.

Wniosek po terminie - czy 500 plus przepadnie?

Jeżeli rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca 2022 roku, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca złożenia wniosku - bez wyrównania za poprzednie miesiące. Jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu, to przepadnie świadczenie za czerwiec, ale pozostała kwota wpłynie najpóźniej do 30 września br. Złożenie wniosku w sierpniu spowoduje, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do 31 października 2022 roku.

500 plus - wnioski tylko online

Od początku 2022 roku wnioski w sprawie 500 plus można składać tylko drogą elektroniczną na portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Drogą elektroniczną rodzice otrzymają też pisma, informacje i decyzje w sprawie wniosku. Gdy pojawi się tam ważna informacja w sprawie 500 plus, otrzymają powiadomienie mailem lub sms-em. Świadczenie 500 plus jest wypłacane wyłącznie na wskazany numer rachunku bankowego.

Program "Rodzina 500 plus" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Pierwotnie świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko, ale w lipcu 2019 roku rozszerzono go również na pierwsze dziecko.

