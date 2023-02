Najazd kontrolerów na polskie domy. Grożą nam wysokie kary

W styczniu tego roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie na rynek mąki ze świerszczy oraz innych, przygotowanych na jej bazie produktów - bułek, chlebów czy ciast. Zdaniem ekspertów jadalne owady są cennym źródłem białka oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, a, jak wynika z badań, wkrótce ma wzrosnąć ich wykorzystanie w przemyśle spożywczym.

Ten temat mocno rozpalił internautów, a dyskusja na temat dodawania proszku ze świerszczy do żywności budzi w sieci ogromne kontrowersje. Kiedy więc internet obiegło nagranie z jednego z przedszkoli, gdzie dzieci mogły spróbować jadalnych robaków, wybuchła prawdziwa burza.

Nietypowa uczta w jednym z przedszkoli. Dzieci zjadły jadalne robaki

Życie i styl Kontrola sanepidu i odejście dyrektorki. Burza dotycząca żywienia dzieci w przedszkolu w Międzyborzu W listopadzie ubiegłego roku Niepubliczne Przedszkole im. Misia Uszatka we Wrześni opublikowało krótkie wideo, na którym pokazano jak maluchy, w ramach ciekawostki, mogły spróbować jadalnych robaków. Dzieci miały zobaczyć jak nietypowe może być jedzenie. Kiedy jednak film zaczęto masowo udostępniać w mediach społecznościowych, w sieci zawrzało.

Władze placówki postanowiły zareagować. Wydano oficjalne oświadczenie, w którym podkreślono, że "personel przedszkola nie podawał ani nie podaje dzieciom żadnych owadów, ani produktów nieznanego pochodzenia". Podkreślono, że maluchy dobrowolnie częstowały się przysmakiem. Lokalne media, w tym portal września.info.pl podkreślają, że "wszystko odbywało się bez najmniejszego przymusu i za zgodą rodziców oraz dyrekcji placówki".

W oświadczeniu oznajmiono, że robaki zostały przyniesione przez jedno z dzieci. "Produkt ten pochodził z zamkniętego opakowania z polskiego sklepu i był na tamten moment dopuszczony do spożycia przez powołane do tego instytucje, co zostało sprawdzone przez personel Przedszkola" - czytamy.

Internauci są w szoku. "Obrzydliwe i niemoralne"

Pomimo obszernych wyjaśnień ze strony dyrekcji placówki internauci wciąż czują niesmak. W sieci nie brakuje pełnych emocji komentarzy. "Jeść owady - obrzydliwe i niemoralne... Jak posłać dziecko do takiego przedszkola?", "Gdyby ktoś dał mojemu dziecku jakieś robactwo do jedzenia, to bym go chyba rozszarpał gołymi rękoma" - piszą internauci.

