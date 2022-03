Rosja od kilkunastu dni walczy z atakami rosyjskich najeźdźców. Kobiety i dzieci tłumnie opuszczają swoje posiadłości i szukają schronienia w sąsiednich krajach - także w Polsce. Nie wszyscy jednak wyjechali z Ukrainy. Niektórzy, pomimo niespokojnej sytuacji w kraju, postanowili zostać w ojczyźnie. Wśród takich osób są także seniorzy, którzy ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia nie mogli zdecydować się na długą - często wycieńczającą i kilkudniową - podróż.

Staruszkowie obronili posesje. Rosyjscy żołnierze postanowili się wycofać

Rosjanie nie pukają do ukraińskich domów - bez wahania wchodzą na tamtejsze posesje. Od kilku dni po sieci, krąży krótki film. Widać na nim, jak starsze małżeństwo przegania trzech uzbrojonych żołnierzy rosyjskiej armii. W jaki sposób udało im się tego dokonać?

Reklama

Starsze małżeństwo, widząc trzech mężczyzn włamujących się do ich ogrodu, postanowiło wyjść przed dom, by przemówić im do rozsądku. Babcia i dziadek nie bali się karabinów, które żołnierze dzierżyli w dłoniach. Seniorzy zrobili awanturę przybyszom i poprosili ich o natychmiastowy odwrót - pokazując im bramę. Mężczyźni najpierw opuścili broń, a później zrezygnowali z napaści na staruszków. Z pochylonymi głowami opuścili ukraińską posesję.

W tle słychać śmiechy rozbawionych absurdem tej sytuacji sąsiadów. Wideo w okamgnieniu stało się hitem internetu! Internauci podziwiają odwagę staruszków!

Nagranie to nie pierwszy przejaw nieudolności wojsk rosyjskich - w ostatnich dniach po sieci krąży już mnóstwo zdjęć i filmów przedstawiających groteskowych działań wojska Putina w Ukrainie. Materiały świadczą, że młodym mężczyznom brakuje umiejętności, obycia z bronią i doświadczenia na froncie.

***

Zobacz również:

Ich mężowie pojechali na wojnę, one walczą w domach. "Najgorsza jest ta niewiedza"

Jeśli nie możesz otworzyć domu, otwórz serce

"Rodzina zadzwoniła o 6 rano. Wszyscy płakaliśmy". Reakcje Ukraińców na wojnę