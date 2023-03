Spis treści: 01 Słońce: Lew

02 Merkury: Bliźnięta i Panna

03 Wenus: Byk i Waga

04 Księżyc: Rak

05 Mars: Baran

06 Jowisz: Strzelec

07 Saturn: Koziorożec

08 Uran: Wodnik

09 Neptun: Ryby

10 Pluton: Skorpion

Słońce: Lew

Zdjęcie Pełne wiary we własne siły - takie właśnie są lwy / 123RF/PICSEL

Lew to jedyny ze znaków zodiaku, którego patronem jest gwiazda i to nie byle jaka, bo centralny punkt całego Układu Słonecznego. Źródło światła, bez którego nie byłoby życia na Ziemi, zapewnia Lwu odwagę, żywotność i energię, wiarę we własne siły, serdeczność, wspaniałomyślność i nierzadko imponującą osobowość. Bez Słońca nie byłoby życia, ale nie byłoby też cienia.



Zdjęcie Lew / Picsel / 123RF/PICSEL

Mroczne cechy, które gwiazda daje Lwu to: arogancja, pycha i zadufanie w sobie.

Słońce to pierwiastek waleczny i męski, ale rozpatrywany w kontekście ojcowskim. Jest symbolem drogi i celu. Dlatego dzięki niemu Lwy łatwiej niż inne znaki potrafią rozeznać swoją ścieżkę życiową i uparcie dążyć do sukcesu.

Reklama

Zobacz również: Horoskop dzienny

Merkury: Bliźnięta i Panna

Zdjęcie Czy planety mają wpływ na naszą osobowość? / 123RF/PICSEL

Merkury daje swoim podopiecznym ciekawość świata, zdolność i łatwość nauki, analitycznego i taktycznego myślenia, obserwacji i gromadzenia informacji. Panny i Bliźnięta to mistrzowie słowa, zdobywania i przekazywania wiedzy.



Bliźnięta interesują przede wszystkim fakty, nie wysnuwają teorii na temat ich przyczyn i efektów. Urodzonych pod tym znakiem nie interesuje transcendencja, istota rzeczy i filozoficzne rozmyślania.



Panny szukają w zjawiskach i procesach ukrytych mechanizmów, których nikt inny nie dostrzega. Ten zodiak jest odzwierciedleniem uporządkowanej natury Merkurego.



Zdjęcie Panna / Picsel / 123RF/PICSEL

Ciemna strona strażniczej planety Panien i Bliźniąt to cwaniactwo, zuchwałość i niestałość.

Merkury symbolizuje rozum, intelekt, logiczne myślenie, racjonalne decyzje i łatwość komunikacji.

Wenus: Byk i Waga

Znaki zodiaku urodzone pod patronatem Wenus wysoko cenią relacje z innymi ludźmi, są towarzyskie, lubiane, mają przyjemną aparycję. Byki i Wagi kochają wszystko, co piękne, eleganckie i luksusowe, mają też wyrafinowany gust i wyczucie estetyki.



Byki stawiają na kontakty z rodziną i przyjaciółmi, podziwiają sztukę, biżuterię i smakują dobre jedzenie.



Wagi preferują relacje miłosne i partnerskie, mają doskonałe wyczucie stylu i kochają modę.



Zdjęcie horoskop / 123RF/PICSEL

Urodzeni pod wpływem Wenus bywają też leniwi, infantylni i próżni.

Wenus to pierwiastek kobiecy, erotyczny, zmysłowy i harmonijny. Druga planeta od Słońca stoi na straży partnerstwa, umiejętności dzielenia się i przyjaźni. Wenus to uleganie pokusom i zorientowanie na wrażenia estetyczne.

Księżyc: Rak

Rak jest jedynym zodiakiem, któremu patronuje Księżyc. Urodzeni w tym znaku są nastawieni na relacje z innymi ludźmi i otwarci na nowe idee. To właśnie otwartość także na siły wyższe sprawia, że Raki cechuje ogromna intuicja i umiejętność doświadczenia transcendencji. Cancer z łatwością nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, nad którymi roztacza opiekuńczą aurę. Księżyc sprawia, że ten znak zodiaku ma ogromną wyobraźnię. Raki są też bardzo rodzinne.



Zdjęcie Rak / Picsel / 123RF/PICSEL

Ciemna strona Księżyca to słaba wola, uleganie kaprysom i niedojrzałość.

Księżyc jest symbolem żeńskim, ale postrzeganym w kontekście macierzyństwa. Księżyc oznacza ogromną intuicję i instynktowne, niemal nieuświadamiane działania. Jest odpowiedzialny za poziom empatii, wspomnienia z dzieciństwa i bliskość z innymi ludźmi.



Zobacz również: Nostradamus zobaczył to wyraźnie. Co zdarzy się wiosną 2023? Szokująca wizja!

Mars: Baran

Baranowi patronuje Mars, toteż urodzeni pod tym znakiem nieugięcie prą do przodu. Osoby te mają potrzebę i wolę walki, ale także podbojów. Cechuje ich asertywność, siła przebicia, nieugiętość, które dobrze ukierunkowane sprawiają, że dla Baranów nie ma celów nie do osiągnięcia. To znak zodiaku, który nie lubi gierek i intryg. Mars sprawia, że Barany chcą otwarcie stawiać czoła konfliktom i niebezpieczeństwom.

Ma to też złe strony: skłonność do ryzyka, destrukcyjność, prostolinijność a wręcz prostotę w działaniu i brutalność.

Mars to kolejny symbol męskości, wojowniczości, walki, asertywności, działania, nieugiętego dążenia do celu.

Jowisz: Strzelec

Jowisz daje Strzelcom radość życia, wiarę w idee i wartości, ale także dobrobyt i pomyślność. Ten znak zodiaku za sprawą Jupitera uwielbia poznawać nowe kultury, ważny jest dla niego samorozwój. Strzelce to niezwykle szczodre osoby, potrafią dostrzegać dobro i wyższe wartości, dążą do nich z sukcesami.



Zdjęcie Strzelec / Picsel / 123RF/PICSEL

Jowisz jednak może też sprawić, że jego podopieczni będą dewotami i zarozumialcami.

Jowisz to symbol szczęścia, pomyślności, nadziei.

Saturn: Koziorożec

Saturn sprawia, że Koziorożce są nadwyraz uporządkowane, kochają struktury, zasady i prawo. Ten znak zodiaku potrzebuje stabilności, jest milczący i wycofany. Uwielbia żyć w swoim bogatym, wewnętrznym świecie. Koziorożce są umiarkowane, rozsądne, konsekwentne, mają łatwość w koncentrowaniu się i są wyjątkowo odpowiedzialne. To zdyscyplinowani, poważni ludzie, którzy dążą do bezpieczeństwa i uznania społecznego.

Zdjęcie Koziorożec / Picsel / 123RF/PICSEL

Saturn może jednak także dawać bezduszność, służalczość oraz niską samoocenę.

Saturn to symbol uporządkowania, rozstań i kryzysów, ponieważ jego zadaniem jest dbanie o to, by wszytko miało swój koniec. Saturn zsyła też granice, izolację, wycofanie.

Uran: Wodnik

Uran sprawia, że Wodniki kochają wszystko, co oryginalne. Chętnie spotykają się z niesztampowymi ludźmi i sami wybierają dla siebie niecodzienne ubrania, sposób życia, hobby. Wodniki są ciekawe świata, kierują się intuicją i ciągle poszerzają swoje horyzonty poza granice ludzkiego poznania. Za sprawą Urana ten znak zodiaku jest wolny w każdym aspekcie: psychicznym, materialny, intelektualnym. Genialne pomysły i nagłe olśnienia to coś, co Wodnikom przydarza się często.



Zdjęcie Wodnik / Picsel / 123RF/PICSEL

Jednak nieprzychylny Uran może zesłać na nie dziwactwo, samowolność, skłonność do zdrady, izolację.

Uran to symbol wolności, równości i niezależność.

Neptun: Ryby

Neptun sprawia, że Ryby często bywają wizjonerami, futurologami i wróżbitami. Ten znak zodiaku wierzy w istnienie i działalność sił nadnaturalnych — one istnieją, trzeba je tylko dostrzec. Neptun sprawia, że Ryby są zdolne do poświęceń, mają silnie rozwiniętą empatię i miewają doświadczenia mistyczne. Ryby mają niezgłębione pokłady wyobraźni.

W najgorszym wydaniu Ryby pod opieką Neptuna stają się zwodnicze, uwielbiają robić z siebie ofiary i popadają w nałogi.

Neptun to symbol płynności granicy między światem ludzi i bogów. To planeta transcendencji.

Pluton: Skorpion

Pod auspicjami Plutona, Skorpiony stają się tajemnicze i przyciągają do siebie ludzi. To wyjątkowo charyzmatyczny i twórczy znak zodiaku, co zawdzięcza ogromnej intuicji. Skorpiony mają nieugiętą siłę woli, często dominują ze względu na swój władczy charakter. Bywają też posądzane o nadnaturalne moce psychiczne i uzdrowicielskie, które zsyła im Pluton.



Zdjęcie Skorpion / Picsel / 123RF/PICSEL

Pluton może zesłać też na człowieka: destrukcję, fanatyzm, sadyzm, obsesje, skłonność do manipulacji i bezsilność.

Pluton to symbol transformacji, to mroczna podświadomość, prastare siły i moce psychiczne: zdolność hipnozy, siła sugestii, moce uzdrowicielskie i niebywała intuicja.



Zobacz również: Najpiękniejsze znaki zodiaku. Osoby urodzone w tych miesiącach to chodzące ideały piękna