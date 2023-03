Spis treści: 01 Różowy Księżyc: pochodzenie nazwy

02 Pełnia różowego Księżyca. Niecodzienny widok na niebie

03 6 kwietnia o 6:37 spójrz w górę. Dostrzeżesz różowy Księżyc

04 Pełnia Księżyca. Jak oddziałuje na ludzi?

Różowy Księżyc: pochodzenie nazwy

Zdjęcie 6 kwietnia 2023 na niebie pojawi się różowy Księżyc / Karol Makurat/REPORTER / East News

Pełnia Księżyca ma silny wpływ na ludzi. To zjawisko, w którym tarcza Księżyca jest oświetlona w całości, co sprawia, że możemy podziwiać Srebrny Glob w całej okazałości - trwa to zazwyczaj niemal trzy dni. Następnie Księżyc staje się coraz "mniejszy" i przechodzi w kolejne fazy.

Przed nami kwietniowa pełnia, która jest jedyna w swoim rodzaju. Jest nazywana pełnią różowego Księżyca.

Czym zatem jest różowy Księżyc? Pomimo charakterystycznej nazwy, Księżyc nie zmieni koloru. Określenie ma symboliczne znaczenie i odnosi się do barwy floksów - kwiatów, które o tej porze zakwitają na różowo głównie na obszarze Ameryki Północnej.

Dla Indian Różowy Księżyc był wyznacznikiem nadejścia wiosny.

Pełnia różowego Księżyca. Niecodzienny widok na niebie

Pełnia różowego Księżyca doczekała się też innych określeń, które zazwyczaj wiążą się z różnymi świętami. Chrześcijanie uznają ją za pełnię paschalną, ponieważ święta wielkanocne są obchodzone w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.

Z kolei na Sri Lance różowy Księżyc ma upamiętniać wizytę Buddy na wyspie, która zapobiegła wojnie między wodzami. Hindusi natomiast uznają niecodzienne zjawisko na niebie jako święto bóstwa małpy, Hanumana.

Każda z pełni Księżyca ma swoją specyficzną nazwę, która odnosi się do zjawisk zachodzących w faunie i florze czy kolorów. W maju będziemy mogli podziwiać pełnię kwiatową, w czerwcu truskawkową, a w lipcu burzową.

6 kwietnia o 6:37 spójrz w górę. Dostrzeżesz różowy Księżyc

Zdjęcie Wielu Polaków osób wyobraża pełnię różowego księżyca w ten sposób. Tak naprawdę Srebrny Glob wcale nie zabarwia się na różowo / 123RF/PICSEL

Niecodzienne zjawisko, jakim będzie kwietniowa pełnia różowego Księżyca, na niebie rozegra się dokładnie 6 kwietnia 2023 roku.

Różowy Księżyc będzie dobrze widoczny o poranku - najbardziej wytrwali powinni spojrzeć w górę o 6:37, ponieważ o tej porze naturalny satelita Ziemi będzie najlepiej oświetlony. Obserwacyjne plany może nam jedynie pokrzyżować zachmurzenie.

Pełnia Księżyca. Jak oddziałuje na ludzi?

Poszczególne fazy Księżyca mają różny wpływ na ludzi. Jak oddziałuje na nas pełnia? W jej trakcie wiele osób skarży się na bezsenność i zauważa zmiany w zachowaniu.

Sporo osób zauważa również większy apetyt, problemy z koncentracją, wahania nastroju, irytację, a czasami i ataki agresji. W przeszłości nie bez powodu pełnia Księżyca uchodziła za porę wilkołaków i wiedźm.

