14. emerytura , nazywana popularnie "czternastką", jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym, które z urzędu trafia do emerytów i rencistów. Od 2023 roku jest na stałe wpisana w kalendarz wypłat - miesiąc, w którym wyląduje na kontach seniorów każdorazowo określany jest jednak przez Radę Ministrów rozporządzeniem wydawanym nie później niż do 31 października danego roku.

By ją otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków - trafia bowiem na kontro wraz z emeryturą, rentą lub innym, pobieranym przez seniora świadczeniem. Dodatkowe pieniądze w tym roku trafią na konta świadczeniobiorców we wrześniu . Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pierwsze przelewy już ruszyły.

W piątek 30 sierpnia ponad 740 tys. emerytów i rencistów otrzyma czternastą emeryturę - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Łącznie do wypłaty świadczenia uprawnionych jest 8,9 mln osób. Aż 6,4 mln z nich nie przysługuje ono jednak w pełnej wysokości . Na jakich zasadach przyznaje się więc 14. emeryturę? Są bowiem też tacy, którzy dodatku nie otrzymają w ogóle.

Czy 14. emerytura będzie wypłacana we wrześniu? Dodatek zasili konta seniorów

W tym roku czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1780,96 złotych brutto - co stanowi równowartość minimalnej emerytury (to dokładnie 1492,67 złotych netto). W takiej kwocie nie trafi jednak do wszystkich. Czternastka: