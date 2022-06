Jak informuje Business Insider, PiS podczas konwencji 4 czerwca ogłosi swój program na najbliższe miesiące. Wśród punktów znajdzie się ten dotyczący wprowadzenia nowych urlopów. Skorzystanie z ich nowych form będzie się jednak wiązało z obniżką pensji.

Ważne zmiany w Kodeksie pracy

Od miesięcy trwają prace związane z nowelizacją Kodeksu Pracy. Zmiany dotyczą również urlopów - chodzi o wydłużenie urlopów rodzicielskich, wprowadzenie nowego urlopu opiekuńczego, zwolnienie od pracy w nagłych sytuacjach. To część zmian przewidywanych w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Urlop z powodu "działania siły wyższej"

Wolne z powodu "działania siły wyższej" to nowy rodzaj zwolnienia od pracy. Kiedy będzie można z niego skorzystać? Prawo.pl wyjaśnia, że będzie to możliwe w przypadku pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Wolne będzie przysługiwało w wymiarze 2 dni, albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Za czas zwolnienia zostanie zachowane prawo do 50-proc. wynagrodzenia.

Urlopy rodzicielskie - zmiany

Zmiany dotyczą również urlopów rodzicielskich. Obecnie, taki urlop trwa 32 tygodnie w przypadku urodzenia 1 dziecka i 34 w przypadku ciąży mnogiej. Jak będzie od teraz? Prawo.pl informuje, że zgodnie z propozycją, będzie to odpowiednio 41 tygodni w przypadku urodzenia 1 dziecka i 43 tygodnie w przypadku urodzenia 2 i więcej dzieci.

Business Insider przytacza następującą informację: "Ustaleniu wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku (jednakże w razie złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie, miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku)".

Urlop opiekuńczy - ważne informacje

Projekt nowelizacji ustawy zakłada również wprowadzenie urlopu opiekuńczego w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. Wolne można wykorzystać w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie, która jest naszym krewnym (córka, syn, matka, ojciec, małżonka/małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym. Chodzi o osobę wymagającą opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Trzeba jednak pamiętać o jednym - pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu. - Będzie to urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika - informuje prawo.pl.

