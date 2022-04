Rząd ogłasza wsparcie dla kredytobiorców. Nawet 2000 zł miesięcznie

Od dłuższego czasu obserwujemy stopniowe podwyżki stóp procentowych. Są to informacje szczególnie niepokojące dla kredytobiorców, dla których w praktyce oznacza to rosnące raty przy comiesięcznej spłacie kredytu. Rząd postanowił jednak pomóc w tej sytuacji kredytobiorcom, oferując im m.in. zapomogi finansowe. Jakie są warunki, które trzeba spełnić, by otrzymać taką pomoc?

Zdjęcie Rząd wesprze kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji przez wzrost stóp procentowych / Bartłomiej Magierowski / East News