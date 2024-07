Sejm zdecydował ws. wdowiej renty

Za uchwaloną w piątek nowelizacją ustawy w sprawie tzw. renty wdowiej głosowało 439 posłów, za było 425, przeciw - 2, a wstrzymało się - 12. "Śmierć osoby bliskiej szczególnie w wieku starszym, to jest zawsze tragedia, ale dzisiejszy dzień, w którym Sejm zdecydował się w imieniu państwa polskiego wyciągnąć pomocną dłoń do blisko 2 mln seniorów i seniorek, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, jest momentem radosnym" - powiedziała po głosowaniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Obecnie, w przypadku nabycia prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Wdowa lub wdowiec musi zdecydować, które świadczenie chce otrzymywać - własną emeryturę, czy rentę po zmarłym małżonku, która wynosi 85 proc. przysługującego świadczenia.

Jeśli wdowa lub wdowiec nie podejmie takiej decyzji, będzie otrzymywać świadczenie wyższe. Zasada ta odnosi się także do zbiegu prawa do renty rodzinnej z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada możliwości pobierania łącznie renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego, np. emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy. Projekt przewiduje m.in., że jedno ze świadczeń wypłacane byłoby w całości, a drugie w części - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Co to oznacza w praktyce?

Otóż od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. wdowa lub wdowiec będą upoważnieni do pobierania jednego świadczenia w całości, a drugiego w wysokości 15 proc. Natomiast od 1 stycznia 2027 r. r. drugie świadczenie będzie podniesione do 25 proc., a w kolejnych latach, jak zaznacza rząd - jeśli sytuacja budżetowa na to pozwoli - wzrosłoby ono do 50 proc.

Ustawa o wdowiej rencie ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r. 123RF/PICSEL

Wdowia renta - limity

Ustawa wskazuje, że limit świadczenia głównego i dodatkowego nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. "Jeśli w przyszłym roku emerytura minimalna po waloryzacji wyniesie ok. 1900 zł brutto, to oznacza, że limit wdowie renty osiągnie ok. 5,7 tys. zł" - wylicza dziennik "Fakt".

Ponadto prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało wdowom lub wdowcom, którzy osiągnęli wiek emerytalny oraz pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka.

Kolejne ograniczenie polega na tym, że świadczenie trafi do wdowy lub wdowca, jeśli nabyli oni prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. "A to oznacza, że świadczenia nie dostaną kobiety, które nabyły prawo do renty rodzinnej przed ukończeniem 55. roku życia, a także mężczyźni, którzy mieli mniej niż 60 lat" - informuje "Rzeczpospolita".

Ustawa o wdowiej rencie ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

