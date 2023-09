Salma Hayek zachwyca figurą

Życie i styl Julia Dybowska wie, jak przyciągnąć uwagę fanów. Wystarczył jeden szczegół Salma Hayek nie może narzekać na spadek popularności. Od lat jest jedną z najsławniejszych aktorek Hollywood. Karierę rozpoczęła w Meksyku, gdzie się urodziła.

Zamarzyła jednak o międzynarodowej karierze i zdecydowała się na wyprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola Caroliny w filmie Desperado u boku Antonia Banderasa.

Meksykańska aktorka 2 września obchodziła 57. urodziny, a z tej okazji nie mogło zabraknąć nowego posta na jej instagramowym profilu. Salma Hayek zapozowała w bikini, a internauci nie mogli oderwać wzroku od jej figury. Seria zdjęć z plaży zdecydowanie przypadła im do gustu, bo w komentarzach nie szczędzili komplementów.

Jaki jest sekret figury Salmy Hayek?

Salma Hayek zdecydowanie nie wygląda na swój wiek, co często jest podkreślane podczas wywiadów z gwiazdą. Jak się okazuje, aktorka nie stosuje żadnych diet i nie ćwiczy na siłowni, by utrzymać smukłą sylwetkę oraz jędrną i promienną skórę. W rozmowie z "Entertainment Tonight" zdradziła, że wszystko to dzięki medytacji. "Naprawdę w to wierzę. Ludzie mówią, że to ćwiczenia. Ja uważam, że to medytacja. Musisz znaleźć swoją drogę. Dla mnie ćwiczenia są trudne... Naprawdę, naprawdę trudno jest zachować dyscyplinę. Ale medytacja to spacer po parku, więc to moja własna forma" - powiedziała aktorka.

Poza tym Salma Hayek przyznała, że nie używa botoksu. Nie ukrywa jednak, że stosuje zabiegi ujędrniające skórę. W podcaście Kelly Ripy wyznała, że jej młodzieńczy wygląd również jest zasługą medytacji, którą stara się wykonywać codziennie.

