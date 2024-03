Jennifer Aniston wierna małej czarnej. Nikt nie nosi jej jak ona

Katarzyna Dowbor pokazała mamę. Podobne? Już w przyszłą niedzielę, 10 marca Telewizja Polska pokaże pierwszy odcinek szóstej edycji, uwielbianego przez widzów programu “Sanatorium miłości". Emitowany od 2019 roku reality show to jeden z największych hitów TVP - każda edycja cieszyła się ogromną popularnością, gromadząc przed telewizorami rekordową widownię.

Gospodynią programu jest ulubienica widzów, znana także z programu "Rolnik szuka żony", Marta Manowska. Dziennikarka i prezenterka wrzuciła kilka dni temu na Instagrama post, będący dowodem na to, że pracuje już nad jedenastą (!) edycją "Rolnika", ale póki co, zachęca fanów do śledzenia losów kuracjuszy w "Sanatorium miłości".

Entuzjazm Manowskiej nie powinien nikogo dziwić - w tytułowym "Sanatorium" miłość znalazło kilku seniorów, w tym Gerard i Iwona, którzy wzięli niedawno ślub!

"Sanatorium miłości": Historia Iwony i Gerarda

Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to para uczestników drugiej edycji "Sanatorium Miłości". Gerard poprosił Iwonę o rękę 10 lipca 2021 roku podczas swojej imprezy urodzinowej. Poinformowała o tym Marta Manowska, która wraz z rodzinami uczestników programu bawiła się na tej imprezie.

Iwona i Gerard powiedzieli "tak" 5 sierpnia 2023 roku. Dla Iwony był to trzeci ślub, dla Gerarda drugi. Uroczystość odbyła się na zamku w Niepołomicach, gdzie świętowano zresztą wspomniane wcześniej 80. urodziny Gerarda.

Choć małżonków dzieli 18 lat (Gerard ma 83 lata, a jego żona 65 lat), to zgodnie przyznają oni, że różnica wieku nie ma dla nich żadnego znaczenia. Nie przejmują się także złośliwymi komentarzami, że są już "za starzy" na ślub.

Kiedy weszłam do salonu sukien ślubnych i powiedziałam, że mam już 65 lat, usłyszałam, że najstarszą klientką, która zdecydowała się na ślub i wystąpienie w prawdziwej ślubnej sukni, była 72-latka… więc wydaje mi się, że wiek nie odgrywa tutaj żadnej roli. Jeżeli chcemy dokonać zaślubin, wiek się nie liczy

- powiedziała w jednym z wywiadów Iwona.

Małżonkowie nie narzekają na brak zajęć. Są bardzo aktywni i często spotykają się z seniorami, których zarażają pozytywną energią i przekonują, że miłość nie zwraca uwagi na metrykę!

